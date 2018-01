Sestdien Ogrē deju kolektīva "Aija" sadraudzības koncerts

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, plkst.18 uz sadraudzības koncertu "Sasabrauca mīļi ļaudis rakstu izdancot" Ogres novada Kultūras centrā ielūdz deju kolektīvs "Aija".

Deju koncertā uzstāsies viesi no Ogresgala - BDK "Ābolēni", JDK "Ābeļzieds", no Aizkraukles - VPDK "Aizkrauklis" un SDK "Aizkrauklis", no Priekuļiem - JDK "Zelta virpulis" un VPDK "Jumis", no Dobeles - VPDK "Dzīpars", no Valdemārpils - VPDK "Krišjānis", no Jaunjelgavas - VPDK "Atvars", no Aizputes - SDK "Misiņš", no Svitenes - VPDK "Rundāle", no Kokneses - VPDK "Liepavots", no Iršiem - VPDK "Irši", no Birzgales - VPDK "Dejotprieks".

Ieeja pasākumā 2 EUR. Biļetes var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē.

