Skaļās lasīšanas sacensību pusfinālā uzvar Viktorija Dimza

Šodien Ogres sākumskolā norisinājās Skaļās lasīšanas sacensības starp 5. un 6.klašu skolēniem, kuri pirms tam tika atzīti par labākajiem savās klasēs. Pusfinālā iekļuva 18 skolēni – pa diviem no katras klases.

Skaļās lasīšanas sacensības ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu centra organizēta lasīšanas kampaņa, kas aizgūta no Nīderlandes un pielāgota Latvijas apstākļiem. Latvijā šāds pasākums notiek pirmo reizi.

"Tas ir eksperiments, un mēs Ogres novadā esam pirmie, kas tajā iesaistījušies," atklāj Ogres sākumskolas bibliotēkas vadītāja Inga Biukšāne. "Protams, arī mūsu skolas skolēni varētu būt čaklāki lasītāji, bet tāds jau ir programmas mērķis – pievērst šī vecuma skolēnus lasīšanai. 11- 12 gadi ir posms, kad bērniem patstāvīgi jāpievēršas lasīšanai. Tāpēc jāpalīdz pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku."

Pēc izlozes un iepazīšanās ar žūriju, kurā priekšnesumus vērtēja Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja Iveta Skrebele, režisors Kārlis Lišmanis, režisora asistente Indra Tilaka, Ogres sākumskolas direktora vietniece Aija Sirsniņa un bibliotēkas vadītāja Inga Biukšāne, dalībnieki ņēma rokās mīļākās grāmatas un sāka lasīt.

Ogres sākumskolas bibliotēka bija īpaši saposta šim svarīgajam notikumam. Katrs pusfināla dalībnieks uz piecām minūtēm (tiks ilgs bija noteiktais uzstāšanās laiks) ieņēma Lasīšanas karaļa troni, kurā bija jāpierāda, vai ir cienīgs tapt par sacensību uzvarētāju, pārstāvēt savu reģionu valsts mēroga Skaļās lasīšanas sacensībās un varbūt pat kļūt par Lasīšanas čempionu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru.

Pēc visu 18 dalībnieku noklausīšanās žūrija lēma, ka 1.vietu un iespēju piedalīties Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā pelnījusī 5.e klases skolniece Viktorija Dimza, kurai uzvaru nodrošināja lasījums no Marka Tvena grāmatas "Toma Soijera piedzīvojumi". 2.vietu izcīnīja 5.d klases skolnieks Ričards Dimants, kuram augstajā vietā palīdzēja ierindoties Bertrāna Santinī "Jārks.Briesmonis gardēdis". Godalgoto trijnieku noslēdza 6.d klases skolniece Zane Zviedre, kura lasīja fragmentu no Sāras Vinmanes grāmatas "Kad dievs bija trusis". Šie trīs dalībnieki tika apbalvoti ar Diplomiem par godalgotajām vietām, visi dalībnieki saņēma Diplomus par piedalīšanos un saldumus no uzņēmuma "Fazer".

Režisors Kārlis Lišmanis uzteica skolēnus, kuri ļoti uzmanīgi klausījās citu dalībnieku uzstāšanos, atbalstīja un pateicās par priekšnesumu ar aplausiem. K.Lišmanis atzina, ka viņu patīkami pārsteigusi skolēnu interese par grāmatām – daži no viņiem atklāja, ka izvēlējušies lasīt fragmentus no grāmatām, ko paši noskatījuši grāmatnīcā vai saņēmuši kā dāvanu Ziemassvētkos.

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja Iveta Skrebele ir viens no tiem cilvēkiem, kas var visobjektīvāk vērtēt bērnu interesi par lasīšanu: "Skaļās lasīšanas sacensības rosina bērnus lasīt, īpaši iesaistot zēnus lasīšanas procesā. Vienu brīdi šķita, ka modernās tehnoloģijas izkonkurēs grāmatas, bet nu bērni ir sarosījušies. Te jāsaka paldies skolotājiem, kuri iesaka un mudina bērnus lasīt. Ja šis pasākums būs veiksmīgs, nākamgad tajā plānojam iesaistīt visa Ogres novada un pat reģiona skolas."

