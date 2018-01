Jaunogres vidusskola uzvar "Gribu būt mobils" pusfinālā

23. janvārī Bauskas Valsts ģimnāzijā konkursa "Gribu būt mobils" trešajā pusfinālā godalgotās vietas ieguva divas komandas no Jaunogres vidusskolas, informē konkursa organizatori.

1.vietu izcīnīja Jaunogres vidusskolas komanda "Just do it" (388,5 punkti), bet 3.vietu - komanda "Constellation" (268,5 punkti). Komandu konsultējošā skolotāja Jeļena Bobrova.

Pusfinālā dalībnieki apliecināja savas zināšanas ceļu satiksmes drošības jautājumos un analizēja CSDD informatīvi izglītojošo kampaņu gājēju drošībai "REDZI – PAREDZI!", piedāvājot savus papildinājumus un ieteikumus organizatoriem. Mājas uzdevums komandas bija rosinājis janvārī rīkot skolās kampaņu "REDZI – PAREDZI!". Skolēni veidoja savus video un audio klipus vienaudžiem par bīstamām vietām skolu tuvumā un pilsētas ielās, skolēni iesaistījās atstarotāju gatavošanā, mudinot ikvienam tos lietot.

Konkursa "Gribu būt mobils" trešajā pusfinālā Bauskas reģionā piedalījās: "Leģendārais piecinieks" no Bauskas Valsts ģimnāzijas, "Tālbraucēju Akadēmija" no Ozolnieku vidusskolas, "VIP Platone" no Vircavas vidusskolas Platones filiāles, "Just do it" un "Constellation" no Jaunogres vidusskolas, "Karstie riteņi" un "Motoriņi" no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, "Bauskas BJC Velopulciņš" no Bauskas Bērnu un jauniešu centra, "Fantastiskās" no Aizupes pamatskolas un "Queens" no Svētes pamatskolas.

Fināla sacensībās pirmās vietas ieguvēja komanda saņems galveno balvu – ceļojumu biroja dāvanu karti izglītojošam ceļojumam 1800 EUR vērtībā. Arī fināla otrās un trešās vietas ieguvēju komandas saņems ceļojumu biroja dāvanu karti, bet veiksmīgos konkursa neklātienes kārtas un visus klātienes septiņu pusfinālu dalībniekus gaida stilīgas balvas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/40649