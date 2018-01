Ogrē viesojas mūzikas pasniedzēji no trim valstīm

Šonedēļ Ogres Mūzikas skolā apmaiņas vizītē ieradušies mūzikas pedagogi no vairākām ārvalstu izglītības iestādēm – Jehvi Mūzikas skolas (Igaunija), Kelmes Aļģirda Lipeikas Mākslas skolas (Lietuva) un Keravas Mūzikas institūta (Somija).

Vizīte organizēta Nordplus Jauniešu programmas finansētā projekta "Inovatīvais mūzikas tilts" ("Innovative Bridge of Music") ietvaros.

Projekts tiek īstenots ar mērķi veicināt sadarbību starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu skolām, paaugstināt bērnu un jauniešu interesi par mūziku, nodrošināt pieredzes un zināšanu apmaiņu mūzikas skolotāju starpā un veicināt inovatīvu risinājumu ieviešanu mūzikas izglītībā. Projekta realizācijas laikā, kas ilgs divus gadus, plānotas visu četru projektā iesaistīto partnerskolu apmaiņas vizītes gan audzēkņu, gan pedagogu starpā.



Oktobrī jau norisinājās apmaiņas vizīte Jehvi, kurā piedalījās 8 jaunieši un 2 pedagogi no Ogres. Savukārt šobrīd Ogres Mūzikas skola kā projekta vadošais partneris pie sevis uzņem 3 ārvalstu skolotājus – Elisu Jervi no Keravas, Jeļenu Anufrikovu no Jehvi un Sauļiusu Jankeliunasu no Kelmes.

Pirmajā vizītes darba dienā viņi tikās ar Ogres novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komisijas priekšsēdētāju Artūru Manguli, gūstot informāciju gan par Ogres novada pašvaldību kopumā, gan arī par tādām jomām kā izglītība un kultūra.

Programmas turpinājumā viesi iepazinās ar Ogres Mūzikas skolas pedagogiem, aplūkoja mācību iestādes telpas un guva sākotnējo priekšstatu par apmācību norisi. Abas klavierskolotājas – Elisa un Jeļena – vadīja arī klavierspēles meistarklasi Ogres Mūzikas skolas audzēkņiem un pasniedzējiem, savukārt trompetes spēles pedagogs Sauļius asistēja vietējam kolēģim, piedaloties mācību stundās.



Nedēļu ilgās vizītes ietvaros pasniedzēji turpinās savstarpēji dalīties pieredzē, vadīs meistarklases, apmeklēs vairākus kultūras pasākumus un arī paši sniegs muzikālus priekšnesumus, iepazīsies ar Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī diskutēs par iespējamiem jaunievedumiem mūzikas izglītības iestādēs.



Vienlaikus ar Ogrē notiekošo pedagogu tikšanos šobrīd projekta ietvaros norisinās arī divas citas aktivitātes – Ogres, Keravas un Jehvi mūzikas skolotāju apmaiņas vizīte Kelmes Aļģirda Lipeikas Mākslas skolā un Ogres, Kelmes un Jehvi audzēkņu un pedagogu apmaiņas vizīte Keravas Mūzikas institūtā, uz kurieni devušies desmit Ogres Mūzikas skolas pārstāvji (tai skaitā 8 bērni un jaunieši), lai sniegtu savus priekšnesumus un piedalītos vienotā "Nordplus orķestrī" kopā ar pārējo skolu audzēkņiem

