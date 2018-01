Aicina uz koncertu "C vitamīns" Ogrē

10. februārī plkst.18 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Mazajā zālē aicinām uz koncertu "C vitamīns", informē ONKC Attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja Dace Tribocka.





Koncertā piedalās ONKC sieviešu koris "Rasa" (diriģente Aira Birziņa) un pūtēju orķestris "Madliena" (diriģents Viesturs Lazdiņš).

2018. gada vitaminizētajā programmā būs dzirdamas populāras melodijas no latviešu un ārzemju kinofilmām. Latviešu mūziku pārstāvēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa dziesmas. Skanēs arī Holivudas kino populārās melodijas "Moon river" un "Can't help falling in love", dziesmas no filmām "Mūzikas skaņas", "Titāniks" u.c.

Koris "Rasa" pavisam nesen nosvinēja 20 gadu jubileju, arī pūtēju orķestris "Madliena" 2017.gadā atzīmēja 60.jubileju. Kopš 2000.gada koris "Rasa" uztur šo tradīciju, lai caur mūziku ziemas vidū vairotu prieku, veselību, enerģiju.

Biļetes cena pasākumā 2 EUR. Iegādāties var ONKC kasē.

