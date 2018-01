Matīss Čudars koncertē Ogrē

Ģitārista Matīsa Čudara solokoncerts "Es savai…" Ogres Mūzikas skolā pulcēja plašu klausītāju loku.

M.Čudars atklāja, ka viņam patīk improvizēt. "Tādā veidā daudz kas svaigs atnāk un pašam ir interesanti," sacīja mūziķis, vispirms aicinot ieklausīties paša sarakstītā melodijā, kura sakomponēta, braucot busiņā.

Klausītāji no mūziķa stāstījuma uzzināja, ka viņš visvairāk laika pavada komponējot. Tas ir veids, kā pateikt klausītājiem to, kas sakāms, ņemot vērā arī paša sagatavotību tīri tehniskā ziņā un to, cik profesionāli tiek pārvaldīts konkrētais instruments.

Ogres Mūzikas skolas audzēkņi varēja novērtēt arī savas zināšanas mūzikas vēsturē, kad tika pieminēts viens vai otrs komponists, un uzzināt, kā savus skaņdarbus rakstīja, piemēram, Volfgangs Amadejs Mocarts.

Iespējams, ka klātesošajiem īpaši paveicies izbaudīt ģitārspēles visaugstāko sniegumu, jo Matīss Čudars ir "Lielās Mūzikas balvas 2017" nominantu vidū.

Par to īpašs prieks Ogres Mūzikas skolas skolotājiem (Matīss te mācījies trombona un sitamo instrumentu spēli, bet ģitārspēlei sākums bijis pašmācība). Prieks arī Matīsa mammai – Dainai Čudarei, kura Ogres Mūzikas skolā māca solfedžo, mūzikas literatūru un kora klasē – solo dziedāšanu.

"Matīsam jau tā ir ikdiena – koncerti, koncerti, bet man ir prieks, ka viņš atnācis šeit un tādā manā īpašā dienā [šodien Dainai Čudarei ir dzimšanas diena – OgreNet] un savā skolā! Man tiešām prieks!" – saka D.Čudare, padaloties arī savās atmiņās par to, ar kādiem negaidītiem "pārsteigumiem" mūziķiem nereti jārēķinās. Matīsa biogrāfijā, kad viņš vēl mācījies Ogres Mūzikas skolā, ir kaimiņa izsaukta policija uz Ausekļa prospektu Ogrē, jo tik skaļa klavieru spēlēšana pulksten sešos vakarā bijusi kaut kā jāaptur…

Lielā Mūzikas balva ir augstākais valsts apbalvojums mūzikā. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 6.martā Latvijas Nacionālajā operā pulksten 19.00. Turēsim īkšķus!

