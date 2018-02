Latvijas kultūras vēstnieki viesojas arī Ogres novadā

8. februārī plkst. 17 Ogres Centrālajā bibliotēkā aicina noskatīties raidījumu no cikla "Latvijas kultūras vēstnieki".

Raidījumu veido biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar televīzijas "RīgaTV24" radošo grupu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.



Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā iepazītu, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to, ceļojumos devās žurnālists, radījumu vadītājs Aivis Ceriņš. Radošā komanda viesojusies pie 28 Latvijas kultūras vēstniekiem, apceļojot 28 Latvijas novadus, tajā skaita Ogres novadu.



"Raidījumu fokusā - Latvijas cilvēku radošās izpausmes spēks un skaistums, vitalitāte kā vērtība neatkarīgi no tautības," atklāj TV radošā grupa.



Latvijas pilsētās, novados un ciemos iepazītie ļaudis, viņu radītie brīnumi, kultūras pasākumi, radošās darbnīcas un vietas, kas glabā brīnišķus stāstus, vedīs aizraujošos ceļojumos.



Pasākumā 8.februārī tiks demonstrēts viens raidījums no cikla, kurā dosimies uz Iecavu un Taurupi un tiksimies ar Latvijas kultūras vēstniecēm Agitu Hauku un Natāliju Ketneri.



Iecavā apmeklēsim slaveno Dievdārziņu, mazo Brīvības pieminekli un noskaidrosim, kādus darbus plāno paveikt sieviešu klubs "Liepas" , savukārt Taurupē iepazīsimies ar novadpētnieci Intu Antoni, kura stāstīs interesantus faktus no Ogres novada vēstures.



Pasākumu vadīs Latvijas kultūras vēstniece Natālija Ketnere. Tajā piedalīsies arī Latvijas kultūras vēstniece, biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja, projekta "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" vadītāja Lauma Celma.



"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 160 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūras spēku, stiprina latviskās kultūras apziņu un rosina pozitīvām pārmaiņām.



Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiek iemūžināti 21.gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību.

