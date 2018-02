OVĢ pedagogi piedalās Erasmus+ projekta seminārā Horvātijā

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas Gundega Vekmane, Dace Zemīte un Velga Kalniņa no 7.-12. janvārim viesojās Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, kur piedalījās Starptautiskajā Erasmus+ projekta "Mācāmies rītdienai" seminārā.

Jau otro reizi bija iespēja tikties ar projektā iesaistīto valstu dalībniekiem no Turcijas, Ungārijas, Itālijas, Horvātijas, Čehijas un Portugāles. Pirmais seminārs notika šī mācību gada oktobrī Latvijā, Ogres Valsts ģimnāzijā.



Semināra galvenās aktivitātes notika Ekonomimikas un informātikas privātskolā "Futura". Mācību kabineti ļoti askētiski iekārtoti, reti kurā varēja manīt kādus mācību līdzekļus. Īpaši pārsteidza ķīmijas un bioloģijas kabinets, kur bija tikai uz sienas uzzīmēta ķīmijas elementu tabula un Čārlza Darvina evolūcijas teorija. Acīmredzot ne vienmēr skolēnu izaugsmes līmenim svarīgākais ir bagātīgais mācību līdzekļu materiālais klāsts, bet gan mācību motivācija. Protams, informātikas kabinets gan bija ļoti modernizēts, atbilstošs mūsdienu prasībām, jo Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir skolas specializācija.



Projekta seminārā iepazināmies ar katras projektā iesaistītās valsts izglītības sistēmu, tās turpmākajām iecerēm. Iepazīstinot ar Latvijas izglītības sistēmu, parādījām arī mūsu skolas 7. un 8. klašu skolēnu sagatavotos videosveicienus katrai valsts skolai. Paldies mūsu skolēniem un viņu audzinātājiem: BaibaI Rullei, Aigaram Kuzminam, Gundegai Vekmanei, Svetlanai Sermulei, Terēzijai Austrumai, Maijai Vilnītei.



Nozīmīgas bija prezentācijas par pētījuma PISA 2015 rezultātiem, problēmām, īpaši akcentējot un pētot pirmslaika skolas pamešanas iemeslus. Prieks, ka dažās valstīs situācija šobrīd ir uzlabojusies, arī Latvijā.



Itāļu skolotāja Laura Mamolli prezentēja apgrieztās mācīšanas un mācīšanās stundu, tās sagatavošanas procesu, izmantojot IKT. Viņa atzina, ka sagatavošanās process ir ļoti darbietilpīgs un reizēm arī tiek piedzīvota vilšanās sajūta, jo ne vienmēr skolēni mājās ir iepazinušies ar viņas sagatavotajiem mācību materiāliem. Bet kopumā šādas mācību stundas ir pozitīvi ietekmējušas skolēnu motivāciju mācīties un gūt labus rezultātus.



Horvātu skolotāju vadībā apguvām arī jaunas IKT lietošanas iespējas, lai vieglāk un interesantāk būtu gatavot apgrieztās mācīšanas un mācīšanās stundas. Apmeklējām Zagrebas Universitāti, kur iekārtots e-centrs kā palīgs skolām. Pārliecināties par to, kā dabaszinību projekti tiek realizēti Horvātijā, varējām CARNetskolā.



Pēc garajām darba dienām visiem projekta dalībniekiem bija iespēja baudīt pilsētas kultūras dzīvi ne tikai skolotāju, bet arī profesionālu gidu pavadībā.

Iepazinām Zagrebas vēsturisko centru, tā neparasto arhitektonisko veidojumu, iespaidīgās katedrāles, kā Sv.Stefana un Sv.Marka katedrāles, arī populāro Zagrebas tirdziņu, Bana Jelačiča pilsētas laukumu, kurš tiek dēvēts kā iecienītākā satikšanās vieta. Tā bija arī mūsu, projekta dalībnieku, satikšanās vieta, lai katru rītu dotos ieplānotajās aktivitātēs.

Fascinējošs bija elektoinženiera, fiziķa un futūrista Nikola Teslas muzejs, ar kuru lepojoties visi pilsētas iedzīvotāji. Arī mēs par to pārliecinājāmies, jo tik modernizētu, gaumīgi un neparasti iekārtotu, atbilstoši cilvēka personībai, reti ir iespēja redzēt. Interesanti arī bija vērot ekspozīcijas Nacionālā naivisma mākslas muzejā un Lauzto attiecību muzejā. Bērnišķīgo spēļu varā jutāmies Ilūziju muzejā.



No Horvātijas devāmies mājās ar jaunām zināšanām, iecerēm un citu valstu pedagoģisko pieredzi, lai to realizētu savā mācību darbā.



Nākamā projekta aktivitāte paredzēta Itālijā.

