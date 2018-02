Ogrē koncertē starptautisko konkursu laureāti

Ogres Mūzikas skolā festivāla "Mūzika bez robežām" ietvaros ceturtdien notika jauno mūziķu – starptautisko konkursu laureātu koncerts.

Koncertā piedalījās audzēkņi no Krievijas, Baltkrievijas, Baškortostānas un no Latvijas.

Gunita Bičule, Ogres Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā, skaidro, ka šonedēļ Ogres Mūzikas skola iesaistīta divos projektos. Nordplus Jauniešu programmas finansētā projekta "Inovatīvais mūzikas tilts" ietvaros, kur iesaistīta Latvija, Igaunija, Lietuva un Somija, ogrēnieši viesojas Somijā – turp devies arī Ogres Mūzikas skolas direktors Atvars Lakstīgala. Savukārt sitamo instrumentu spēles pasniedzējs Modris Krūmiņš dalās pieredzē ar Lietuvas kolēģiem.

Ogrē ieradušies mūzikas pedagogi no Somijas – Elisa Jērvi, no Igaunijas – Jeļena Anufrikova un no Lietuvas – Sauļius Jankeliunas.

Notikušas arī vairākas meistarklases. Divas stundas pirms koncerta – pulksten 14 – uz savu meistarklasi akordeona spēlē un klavierspēlē aicināja Skrjabina vārdā nosauktās Maskavas koledžas direktors Oļegs Gapanovs.

Festivālu "Mūzika bez robežām" organizē Starptautiskais mūzikas centrs "Jaunie talanti".

