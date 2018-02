Jaunogres vidusskola atzīmē 45 gadu jubileju

Pagājušās nedēļas nogalē, 3.februārī, Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notika svinīgs pasākums, kas bija veltīts Jaunogres vidusskolas 45.jubilejai.

Uz svētku pasākumu tika aicināti skolotāji, kas jau devušies pelnītā atpūtā (daudzi no viņiem bija Jaunogres vidusskolas tapšanas liecinieki), esošie un bijušie skolotāji, vecāku padomes pārstāvji, Ogres novada pašvaldības pārstāvji, kolēģi no citām Ogres novada skolām.



Pēc Jaunogres vidusskolas direktora Aleksandra Horuženko apsveikuma skolas kolektīvu svētkos sveica Ogres novada pašvaldības deputāts Juris Laizāns, kurš kopā ar Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecāko izglītības darba speciālisti Vinetu Āboltiņu pasniedza Atzinības rakstus gan skolas pedagogiem, gan skolas tehniskajiem darbiniekiem.



Pasākuma organizatoru košie akcenti jubilejas svinību norisē ļāva izsekot skolas dzīvei no tās atklāšanas brīža līdz mūsdienām, kā arī secināt, ka te mācījies vai strādājis ne viens vien sabiedrībā pazīstams cilvēks. Vakarā gaitā izskanēja muzikāls sveiciens gan no bijušajiem, gan tagadējiem skolas audzēkņiem.



Jaunogres vidusskolas vēstures liecībās ir atrodamas ziņas par 45 izlaidumiem, kopā 84 izlaiduma klases. Jubilejas reizē bija sapulcējušies vairāk nekā 500 bijušo absolventu.



Šobrīd Jaunogres vidusskolā mācās 598 skolēni, strādā 56 pedagogi un 36 tehniskā personāla speciālisti.



Zīmīgi, ka skolas jubilejas pasākumi norit vienlaikus ar Ogres pilsētas 90 gadu jubilejas svinībām. Daudziem no bijušajiem un esošajiem skolēniem Ogres pilsēta un Jaunogres vidusskola – sirdij tuvi un mīļi vārdu savienojumi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/40744