Lauberē apskatāma Egila Helmaņa fotoizstāde

Lauberes bibliotēkā līdz marta beigām apskatāma Egila Helmaņa fotogrāfiju izstāde "Svētceļojums uz Kailašu".

Fotogrāfiju izstāde "Svētceļojums uz Kailašu" stāsta par piedzīvoto un redzēto četru dienu gājienā ap svēto kalnu Kailašu Tibetā, kuru E.Helmanis kopā ar četriem draugiem veica 2015. gada septembrī.

Kailaša kalns ir svētceļojuma vieta četrām reliģijām – budistiem, hinduistiem, džainistiem un senas tibetiešu reliģijas piekritējiem, kas saucas Bon. Visu svētceļnieku galvenais mērķis ir veikt rituālu gājienu apkārt kalnam. Ne visi, kas apmeklē šo kulta vietu, savu uzdevumu paveic, jo Kailaša kalns izceļas ar biežiem akmens nogruvumiem un ilgstošām lietavām tā pakājē, kas apgrūtina pārvietošanos.



"Šis ir foto stāsts par manu ceļojumu apkārt Kailašam, mans skatījums uz redzēto – cilvēkiem, vidi, kādā viņi dzīvo. Būtībā tie ir ļoti vienkārši cilvēki, no kuriem mums būtu jāmācās dievbijība, pazemību, kas mums ikdienā pietrūkst. Runājot par pašu ceļojumu – grūtākais bija pārvarēt pašam sevi, kalnu slimību, visas izmaiņas, ko tie rada organismā, atklimatizāciju. Tas ir vērtīgi - kad esi dzīves skrējienā, apstāties un paskatīties pašam uz sevi," pārdomās dalās E.Helmanis.



Pirmā šīs fotoizstādes atklāšana notika 2015.gada oktobrī Ogres Vēstures un mākslas muzejā.



Šī ir jau trešā E.Helmaņa fotogrāfiju izstāde. Pirmā - "Atvadas no Afganistānas" - tika atklāta 2014. gada augustā Ogrē. Šī izstāde bija skatāma ne tikai Ogrē, bet apceļoja daudzas Latvijas vietas.

Fotogrāfijas tapušas ceļojumu laikā pa Afganistānu posmā no 2007. līdz 2013. gadam. Savukārt 2016. gada aprīlī Ogres novada Kultūras centrā tika atklāta fotoizstāde "Somālija". Uz kara plosīto Somāliju E.Helmanis devās 2012. gadā kopā ar žurnālistu Sandiju Semjonovu, pēc kuras tapa S.Semjonova filma "Somālija. Valsts bez kontroles". Šī filma tika prezentēta arī foto izstādes "Somālija" atklāšanas laikā.



E.Helmanis: "Būtībā manas fotogrāfijas ir mirkļa fiksācija. Fotogrāfiju neesmu mācījies, man nav šajā jomā skolotāju un es nepretendēju uz profesionāļa skatījumu. Manuprāt, profesionālisms traucē baudīt dzīvi – ir standarti, kuri jāsasniedz, tā bilde jāuztaisa profesionāli, jo tu redzi katru niansi. Un cenšoties pēc perfekcionisma, kaut kas būtisks pazūd. Fotografēšana man ir veids, kā apstāties, ieraudzīt un parādīt citiem. Tas, manuprāt, ir viens no patiesākajiem atspoguļošanas veidiem."



Egils Helmanis – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, ievēlēts no Nacionālā apvienība "Visu Latvijai"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", militārās tuvcīņas pasniedzējs spēka struktūrām un civilpersonām, apceļojis ne mazums pasaules valstu. Būdams nemitīgā kustībā, izjuzdams apstāšanās mirkļa nozīmīgumu, sācis fiksēt savos ceļojumos piedzīvoto fotogrāfijā.

