Ceļojošā izstāde "Sibīrijas bērni" atceļojusi uz Ogri

No 13.februāra līdz 4.martam Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs apskatāma ceļojošā izstāde "Sibīrijas bērni".

1941.gada 14. jūnija deportācijas rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem. Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra no ģimenēm un aizdzina uz Gulaga nometnēm, kur daudziem tika piespriests augstākais soda mērs, bet pārējie gāja bojā no bada un slimībām ieslodzījumu nometnēs. No 1941.gada 14.jūnijā aizvestajiem bērniem liela daļa aizgāja bojā. Krasnojarskas, Tomskas, Jeņisejskas un citos apgabalos palikušie bērni šobrīd ir sirmgalvji un invalīdi.



Desmit gadu laikā režisore Dzintra Geka uzrunāja un intervēja 740 izsūtītos bērnus – Latvijā, Sibīrijā, Izraēlā, Amerikā –, kuri vēlējās savus atmiņu stāstus atstāt nākamajām paaudzēm un kuri izdzīvojuši līdz mūsdienām un varēja liecināt. Fonda "Sibīrijas bērni" veidotajā izstādē varēs iepazīties ar daļu no Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā. Šīs liecības ir nesalīdzināmi iespaidīgākas nekā statistika par cietušajiem vai vēsturisks faktu konstatējums.



Ir uzņemtas dokumentālās filmas, vairāk nekā 700 intervijas apkopotas grāmatās. Izstāde ir vien neliela daļiņa no atmiņām. Ģimenes tika izšķirtas un izpostītas. Pēc 14.jūnija nakts – daudzi savus tuviniekus vairs nekad neredzēja. Atmiņas par tiem glabā vien fotogrāfijas.



Ogres Vēstures un mākslas muzejs apmeklētājiem atvērts katru dienu, izņemot pirmdienas: otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien: 10 – 17, sestdien, svētdien: 12 – 16.

