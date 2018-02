Ogrē Meteņus svin mākslinieciskā gaisotnē

Sestdien Ogres Mākslas skolā (OMS) kopā ar Kultūras nama "Lielvārde" folkloras kopas "Josta" dziesmām, rotaļām un dejām lustīgi aizvadīts "Mākslas Metenis".

"Līdz šim esam izsolījuši audzēkņu darbus Mākslas dienās, kas, tiesa gan, neguva lielu atsaucību. Šādu pasākumu rīkojām pirmo reizi, un šoreiz par audzēkņu darbiem bija ļoti liela interese. Iespējams, ka tas saistīts ar to, ka šoreiz par darbiem varēja maksāt nevis naudā, bet "graudā". Visas nedēļas garumā nāca cilvēki, daudz pieaugušo, kuri izvēlējās sev tīkamus audzēkņu darbus un priecīgā noskaņojumā aiznesa mājās," stāsta OMS direktores vietniece mācību darbā Signe Kraukle.

Mākslas cienītāju sarūpētie zirņi un pupas tiks izmantoti jaunu mākslas darbu tapšanā, bet kārumi - mazajiem audzēkņiem viņu darbu izstāžu atklāšanā.

Nedēļas garumā ikviens interesents varēja ne tikai apskatīties, bet arī iemainīt pret pupām, zirņiem un kārumiem kādu OMS audzēkņu mākslas darbu. OMS laika gaitā sakrājušies neizņemtie audzēkņu darbi, kas ir pretrunā ar ugusdrošības noteikumiem, tāpēc prieks, ka tie atrod jaunus īpašniekus.

Sestdien bija pēdējā iespēja iegūt savā īpašumā kādu no OMS audzēkņu darbiem. Ar šādu nolūku ieradās arī Ogres 1.vidusskolas 4.b klases skolniece Katrīna Konuša, kura izvēlējās divus mākslas darbus. "Viens no tiem ir ļoti skaists un dizainisks, bet otrs – tāpēc, ka tajā var just dziļu domu," savu izvēli pamato Katrīna, kura savulaik pati mācījusies Ogres Mākslas skolā un prot novērtēt skaisto.

Katrīna atklāja, ka vienu darbu paturēs sev, bet otru dāvinās māsīcai Paulai, kura sestdien svinēja vārda dienu.

Par īpašu, Metenim raksturīgu noskaņojumu, gādāja folkloras kopa "Josta", kuras dalībnieki ar vadītāju Ilzi Vecmani ar deju un rotaļu palīdzību ierādīja, kā pamodināt zemi un, galvenais, sevi pavasarim.

Folkloras kopas "Josta" dalībniecei Tamārai Stucei "Mākslas Metenis" tā bija arī sastapšanās ar saviem bijušajiem kolēģiem, jo viņa šeit savulaik strādājusi par skolotāju. Arī latviešu tradicionālais instruments - basīte -, ko viņa tagad spēlē un pašrocīgi gatavojusi, savulaik tapis Ogres Mākslas skolas koka izstrādājumu darbnīcā.

"Mākslas Meteņa" apmeklētāji varēja piedalīties radošajās darbnīcās - uzzīmēt Meteni un izgatavot maskas.

