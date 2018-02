Ogres sākumskolā izglīto skolēnus par drošu internetu

6.februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena, kuras sauklis šogad - "Drošāks internets sākas ar tevi!".

Drošāka interneta centrs jau piecpadsmit gadus aicina gan lielus, gan mazus rūpēties par savu drošību internetā.



"Arī mēs, Ogres sākumskolā, rūpējamies par to, lai visi – skolotāji, skolēni, vecāki internetu lietotu arvien drošāk, tādēļ aktīvi iesaistāmies dažādās Drošāka interneta centra rīkotajās aktivitātēs, lai veicinātu bērnu izpratni par to, kāpēc ir svarīgi internetu lietot droši. Es, kā Drošāka interneta centra vēstnese, īpaši savus audzēkņus mudinu datorikas stundās domāt par drošu interneta lietošanu, domāt par to, kā pasargāt sevi internetā, kā izturēties ar cieņu citam pret citu virtuālajā vidē," stāsta

Ogres sākumskolas skolotāja, Drošāka interneta centra brīvprātīgā vēstnese Anete Lasmane,

No 5. līdz 9.februārim 2.a, 2.b, 2.e klases skolēniem notika nodarbības "Zinu. Protu. Varu – internetu lietot droši", 3. a,3. b, 3.g klases skolēniem - nodarbības "Mans digitālais nospiedums", savukārt 6 b klases skolēniem - "Es – digitālais pilsonis – par drošu internetu!"

Otro un trešo klašu skolēni skatījās arī video par internetu, tā drošību, kurā bērniem viegli uztveramā un saprotamā veidā tika akcentēti jautājumi gan par personiskās informācijas ievietošanu, gan e – pasta reģistrēšanu, gan vēstuļu sūtīšanu, kā arī tika akcentēts, ka bērniem ik pēc 15 minūtēm nepieciešamās izkustēties, lai neiedzīvotos muguras sāpēs un nebūtu redzes problēmas.

Ar bērniem skolotāja A.Lasmane diskutēja par to, kas ir personiskā informācija, kam to drīkst izpaust, kam nē, kā atšķirt patiesu informāciju no izdomātas, kādus sociālos medijus drīkst izmantot un kādā vecumā.

Savukārt 6. klases skolēniem sadarbībā ar skolas bibliotekāri tika pārrunāti jautājumi par sociālo tīklu lietošanu, cik droši jaunieši jūtas tajos, kādu informāciju viņi tajos par sevi izplata. Skolēni noskatījāmies arī video par sociālo eksperimentu interneta vidē.

"Īpašs prieks par to, ka vairāki 6. klases skolēni jau nodarbības laikā iesaistījās diskusijā par to, kādu informāciju viņi turpmāk neievietos sociālajos tīklos, jo viņiem bija pārsteigums, ka manis atrastā informācija par viņiem, minot piemērus no sociālajiem tīkliem, ir tik viegli iegūstama. Priecājos, ka skolēni, ar kuriem tiekos un vadu nodarbības, paliek arvien zinošāki, drošāki interneta vidē, no pasīva satura vērotāja kļūstot par aktīvu un drošu interneta lietotāju," atklāj A.Lasmane.

Līdz 28.februārim vēl ir iespēja piedalīties Drošāka interneta centra konkursā "Foto detektīvs!"

