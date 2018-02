Masļeņicā Ogrē atvadīsies no ziemas

Svētdien, 18. februārī, plkst.12 ikviens interesents aicināts uz Masļenicas svinēšanu Jaunogres vidusskolas sporta laukumā un, piedaloties dažādās aktīvās spēlēs un atrakcijās, visiem kopā pavadīt ziemu un noskaņoties pavasara atnākšanai.

Pasākumā būs arī folkloras mūzikas koncerts un, protams, šajos svētkos neiztrūkstošās pankūkas – tās varēs degustēt bez maksas.



Masļeņica ir pareizticīgo svinamā diena, kuru svin septiņas dienas pirms lielā gavēņa Galvenais šo svētku simbols ir pankūkas, un apaļa pankūka simbolizē sauli.

Masļeņicas laikā ir jāizklaidējas, jāiet ciemos vai jāsagaida ciemiņi pašiem. Ir jāizmanto pēdējās ziemas dienas un, ja vien ir sniegs, ragaviņās vai kādā citā ierīcē jālaižas no kalniņa, jāiet rotaļās, jādzied tautas dziesmas un jādzen joki un jāpiedalās citās jautrās izdarībās. Masļeņicā, atvadoties no ziemas, ir tradīcija dedzināt salmu lelli, kas simbolizē ziemu, – Masļeņica aiziet un ar to kopā arī ziema, un pavasaris atnāk tās vietā.

Tradicionālā Masļeņicas salmu lelles dedzināšana Ogrē (2017. gads).

