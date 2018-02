Jaunogres vidusskola piedalīsies konkursa "Gribu būt mobils" finālā

1.martā reģionālo sacensību uzvarētāji un šī mācību gada Latvijas satiksmes noteikumus zinošākie 6.-8. klašu skolēni sacentīsies par uzvaru Lielajā finālā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, S.Eizenšteina ielā 16. Zinošāko komandu vidū būs arī Jaunogres vidusskolas komanda "Just do it", informē Ceļu satiksmes un drošības direkcija.

Janvārī un februārī septiņos Latvijas reģionos risinājās skolēnu konkursa "Gribu būt mobils" pusfināla sacensības, kurās tikās un savas zināšanas un prasmes ceļu satiksmes jomā demonstrēja katra reģiona desmit labākās komandas.

"Gribu būt mobils" fināla dalībniekus sagaida gan aizraujoši teorētiski testi par ceļu satiksmes organizācijas jautājumiem, gan praktiski uzdevumi, kas prasa veiklību un spēju ātri orientēties realitātei pietuvinātās ceļu satiksmes situācijās. Paredzēti vairāki sacensības posmi, kuros žūrija vērtēs katra komandas dalībnieka individuālo sniegumu, kas vienlaikus kļūs par nozīmīgu ieguldījumu komandas kopvērtējumā. Dažos uzdevumos priekšplāna izvirzīsies visas komandas kopīgs saliedēts darbs.

Fināla sacensībās pirmo reizi konkursa "Gribu būt mobils" vēsturē notiks Kapteiņu cīņas. Kapteiņi, parādot savas zināšanas un psiholoģisko sagatavotību, palīdzēs kaldināt savas komandas uzvaru.

Fināla sacensībās pirmās vietas ieguvēja komanda saņem galveno balvu – ceļojumu biroja dāvanu karti izglītojošam ceļojumam 1800 eiro vērtībā. Arī fināla otrās un trešās vietas ieguvēju komandas saņems ceļojumu biroja dāvanu karti, bet pārējos konkursa fināla kārtas dalībniekus gaida stilīgas balvas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/40910