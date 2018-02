Ogrē ar izrādi "Bļitka" viesosies Goda teātris

28.aprīlī Ogres novada Kultūras centrā ar izrādi "Bļitka" viesosies neatkarīgais Goda teātris no Liepājas. Izrādi 2016. gada rudenī iestudēja režisors Dž.Dž.Džilindžers, un tā guvusi milzīgu skatītāju atsaucību un pozitīvu kritiķu vērtējumu.

Galvenajās un vienīgajās lomās – Goda teātra dibinātājs Kaspars Gods un Egons Dombrovskis, kurš par lomu šajā darbā tika nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai nominācijā "Gada aktieris". Iestudējums veidots pēc dramaturģes Rasas Bugavičutes-Pēces lugas, tam tapt palīdzējis arī mākslinieks Varis Siliņš.

Šis stāsts ir par divu vīriešu sarunu, kura nevarēja nenotikt, lai arī sākās šķietami nespeciāli. Jānis un Zigmārs satiekas uz aizsalušā Liepājas kanāla – viens uz ledus dzīvo jau nedēļu, iekārtojis sev kārtīgu bļitkotāja telti, otrs – dodas pašam nezināmā virzienā pēc samērā vētrainas nakts "Fonteinā". Viens ir pārguris no ģimenes dzīves pienākumiem un atbildības uzņemšanās pārējo priekšā, otrs cenšas aizmukt no lēmumu pieņemšanas, ka nu taču beidzot tā kā būtu jāsāk dzīvot pieauguša vīrieša dzīve – ar bildinājumu un bērniem. Rezultātā – pārliecinot viens otru par to, kā tad labāk būtu rīkoties, viņi atbild tieši uz sev būtiskajiem jautājumiem par to, kā būt.

Teātra kritiķe Līvija Dūmiņa savā recenzijā laikrakstā "Neatkarīgā Rīta Avīze" par iestudējumu rakstījusi: "Lomas sadalītas tā, ka pēc temperamenta pieguļ aktieriem kā speciāli šūts uzvalks, un var redzēt - katrs savā jūtas ļoti labi. Un tā arī spēlē. Garšīgi. Bļitka ir izrāde tautai labākajā šī vārdu savienojuma nozīmē. Laba izklaide, un to caurvijušais jēgas slānis ir pietiekami biezs, lai uz tā varētu bļitkot - noķert kādu domu, kurā pakavēties".

"Veiksmes formula ir divu ļoti labu aktieru iesaistīšana projektā, kas viņiem abiem patīk. Saturīga izklaide, viens īsts veču gabals," tā recenzijā izrādi raksturojis teātra kritiķis Atis Rozentāls.

Biļetes uz izrādēm jau iespējams iegādāties Ogres novada Kultūras centrā un Biļešu Paradīzes kasēs visā Latvijā! Izrādes tapšanu atbalstījis VKKF fonds!

