Jau trešo gadu laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" ("OVV") sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību Sabiedrisko attiecību nodaļu rīko radošo darbu konkursu "Labie darbi" novada skaitliski mazo skolu skolēniem.

Balva par paveiktajiem labajiem darbiem un par veiksmīgāko to aprakstu – ekskursija.

"Skolēni, vecāki un skolotāji izsaka pateicību par iespēju izbaudīt balvu Taurupes pamatskolas, Mazozolu un Meņģeles skolu čaklajiem labo darbu veicējiem. Īpašs paldies "OVV" redaktorei Dzintrai Mozulei un Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam Nikolajam Sapožņikovam," raksta Taurupes pamatskolas direktores vietnieces izglītības jomā Vanda Prancāne.

Šogad ekskursijas pirmā pieturvieta bija Rīgas Motormuzejs. Muzeja ekspozīcijā ekskursanti varēja izsekot stāstu par autobūves aizsākumiem, kā cilvēce soli pa solim izgudroja dažādas ierīces un tehnoloģijas, kas vēlāk ļāva radīt automobili. No riteņa izgudrošanas līdz pirmajam automobilim tika noiets 5000 gadu ilgs izgudrojumu un atklājumu ceļš. Jau 1769. gadā franču artilērijas kapteinis Nikolā Žozefs Kiņo uzbūvēja pirmos tvaika ratus. Tomēr par automobiļa izgudrotāju tiek uzskatīts Karls Benzs, kurš 1886. gadā uzbūvēja un patentēja pirmo automobili ar iekšdedzes motoru. Visu Motormuzeja ekspozīcijā redzēto nav iespējams pārstāstīt. Piemēram, būtiska kolekcijas daļa ir veltīta pazīstamu cilvēku automobiļiem, starp tiem arī Latvijas Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa, Krievijas valsts vīru kulta mašīnas u.c.

Savs auto bija katra padomju pilsoņa sapnis, ekspozīcijā apskatāmi padomju valstī pieejamie tautas auto lolojumi - moskviči, zaparožeci, volgas un pobedas, kurus varēja nopirkt, izstāvot rindu vairāku gadu garumā.

Lai izjustu aizgājušā laikmeta elpu, apmeklētāji var virtuāli ielūkoties padomju laika mikrorajona bloku māju logos – vērot tur mītošo cilvēku pieticīgo, nereti savdabīgo sadzīvi. Savukārt, noslēdzot muzeja apskati, ir iespēja iesēsties PAZ autobusā un virtuāli doties jautrā braucienā uz 70. gadu kolhoznieku kāzām.

Atgriezušies Ogrē, skolēni devās arī uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Tā krājumu veido gandrīz 40 tūkstoši dažādu priekšmetu, kas savākti Ogres pilsētas un bijušā rajona teritorijā un daudzpusīgi atspoguļo novada kultūrvēsturisko mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Vislabāk skolēniem patika ekspozīcija "Vasarnieki Ogrē", kas stāsta par atpūtas iespējām, vasarnieku izklaidēm un leģendām, par pilsētas kultūras un sabiedrisko dzīvi no 20. gadsimta sākuma līdz Otrajam pasaules karam. Iespaidīga arī ir muzejā apskatāma izstāde "Sibīrijas bērni", kas iepazīstina ar daļu no Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotoattēliem un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā. Bērnu fotogrāfijas ir lakoniskas un tiešas. Nevar nepamanīt uzkrītošo starpību starp bērnu sejām Latvijā un acu skatu Sibīrijā. Fotogrāfijas liek aizdomāties par cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvijas vēstures traģēdiju.

Pēc ekskursijas skolēni atzina, ka viņu veiktie labie darbi atmaksājušies, dots devējam atdodas. Aizvadīta interesanta, izzinoša un iespaidiem bagāta diena. Paldies organizatoriem!

