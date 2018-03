Jaunogres vidusskolas komandai 3.vieta CSDD konkursā

Ceļu satiksmes un drošības direkcijas (CSDD) rīkotā konkursa "Gribu būt mobils" finālā Jaunogres vidusskolas komanda "Just do it" iekļuva godalgoto trijniekā.

Ogres novadu konkursā pārstāvēja Jaunogres vidusskolas 8.a klases komanda "Just do it" (Artjoms Fjodorovs, Jeļizaveta Jegorova, Ivans Safonovs, Oļegs Petkevičs, Vladislavs Lihtenšteins) un konsultējošā skolotāja Jeļena Bobrova. Finālā lielisks finišs – komanda ieguva 3. vietu un dāvanu karti 400 eiro apmērā ceļojumam.

Konkursa finālisti veica testus, maketā ar satiksmes līdzekļu modeļiem organizēja satiksmi, demonstrēja komandas garu ceļazīmju stafetē un praktiskā darbībā ar velosipēda riepu kā arī pārbaudīja telpiskās domāšanas prasmes. Novitāte konkursa fināla norisē bija Kapteiņu cīņas. Žūrija vērtēja komandas dalībnieku individuālo sniegumu un arī komandas darbu.



Vislabāk konkursa finālā veicās Valkas novada Ērģemes pamatskolas komandai – vērtējumā iegūti 549,5 punkti un 1. vieta, savukārt. Ķekavas novada Baložu vidusskolas komanda ar 525,5 punktiem ieguva 2. vietu. Jaunogres vidusskolas komanda godpilno 3. vietu izcīnīja, vērtējumā iegūstot 511,5 punktus.

2017./2018.gadā konkursam "Gribu būt mobils" pieteicās vairāk nekā 500 komandu. Pusfināla sacensībās piedalījās 10 komandas no katra reģiona, savukārt finālā sacentās labākās skolēnu komandas no 7 Latvijas novadiem.

Konkurss "Gribu būt mobils" jau daudzu gadu garumā pulcē 6. – 8. klašu skolēnus no visas Latvijas un mudina tos padziļināti apgūt zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošības jomā. Konkursu organizē CSDD un finansē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs/OCTA.

