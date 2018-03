Ogres Valsts ģimnāzijas devītklasnieki svin Knaģu svētkus

Piektdienas vakarā Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) aulā 9.klašu skolēni, viņu vecāki un pedagogi tikās tradicionālajā devīto klašu Knaģu pasākumā.

Līdzīgi kā divpadsmito klašu skolēniem, arī devītajām klasēm Ogres valsts ģimnāzijā tiek rīkots svinīgs pasākums pirms skolas beigšanas atbildīgākā posma – valsts pārbaudes darbu un eksāmenu kārtošanas. Divpadsmitie Žetonu vakarā saņem skolas žetonus, devītie – knaģus, kas viņus satur pirmseksāmenu un eksāmenu laikā.

"Knaģis – tas ir simbols, līdzība ar patiesību un tīrību. Kad izmazgājam baltu kreklu, iznesam to ārā, atrodam vislabāko vietu, kur to neaizpūtīs vējš un tas neizbalēs saulē. Tad ar knaģi piespraužam pie veļas auklas, lai krekls izžūtu, un mēs to tīru un baltu saņemtu atpakaļ," sacīja Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce. "Šis knaģis ir pārliecība tam, ka dzīves vēji jūs vairs nevar izšūpot, ka jums ir zināma sava vieta, draugi. Skola, skolotāji, vecāki ir kā simboliska veļas aukla, kuri jūs pazīst un, turoties kopā ar jums, vienmēr palīdzēs. Simboliskais skolas knaģis dos jums svētību atbildīgajam ceļam pretī pirmajam svarīgajam izglītības dokumentam jūsu dzīvē. Mēs ļoti vēlamies, lai jūs šajos atlikušajos mēnešos spētu no mums paņemt zināšanas, labas domas un likt tās lietā, kad vajadzīgs, lai gan jūs, gan vecāki būtu gandarīti, un skolotājiem būtu labi padarīta darba sajūta."

A.Bērce aicināja 9.klašu skolēnus kopā ar vecākiem ģimenes lokā izvērtēt un pieņemt atbildīgu lēmumu par jauniešu nākotni.

Knaģus 9.klašu skolēniem piesprauda direktore Aina Bērce, direktores vietniece mācību izglītības jautājumos Inna Zeņķeviča , direktores vietniece interešu izglītības jautājumos Līga Lībmane un direktores vietniece informācijas tehnoloģiju jautājumos Maira Zandberga.

Šogad OVĢ 9.klasi absolvēs trīs devītās klases, kurās kopumā mācās 75 skolēni. Knaģis kā vienojošais simbols tika piesprausts ne tikai skolēniem, bet arī viņu audzinātājām – Dacei Zemītei (9.a klase), Larisai Radionovai (9.b klase) un Rasmai Zaikovskai (9.c klase).

Svētku uzvedumā katra klase bija sagatavojusi atraktīvus priekšnesumus. Vecāki un viesi varēja iepazīties ar katras klases vizītkarti, kas, visspilgtāk, raksturo kolektīvu:

"9.a klase kontroldarbu laikā skatās griestos, lai smeltos iedvesmu, uz grīdu, lai nokaunētos, jo neko nav iemācījušies, pa labi un pa kreisi – pēc informācijas. Tā ir klase, kas spēj ne tikai sastrīdēties par neko, bet arī saliedēties un būt kopā."

"Mēs visi esam personības. Viena lielāka, otra mazāka, Cita spilgtāka, cita blāvāka. Kāda ir skaļa, bet cita klusa. Mums katram ir savs viedoklis, un mēs reti kad piekāpjamies. Mums patīk strīdēties un pastāvēt par savu, bet, no citas puses raugoties, mēs esam jauki, mīļi, draudzīgi un pūkaini.” (9.b klase);

"9.c klase ir gudra, izglītota, sportiska un audzināta klase, piedalās daudzās olimpiādēs, un nereti sasniedz arī ievērojamus rezultātus. Reizēm jau arī kādas blēņas sastrādā, skolotājiem liek vienmēr būt gataviem atbildēt uz viņu āķīgajiem jautājumiem."

Vairums no 9.klašu absolventiem turpinās izglītību Ogres Valsts ģimnāzijā.

9.a klases skolniece Annija Jakovļeva atklāja, ka nolēmusi mācīties Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klasē. Arī Knaģu vakaru viņa vērtē kā ļoti jauku un interesantu pasākumu, jo kopīga gatavošanās un svinēšana satuvina klases kolektīvu.

9.c klases audzinātāja Rasma Zaikovska pauda cerību, ka arī viņas 25 audzināmie pārsvarā izvēlēsies palikt mācīties ģimnāzijā.

