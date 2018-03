2. aprīlī Ogrē ģimenes Kino diena

2. aprīlī, Otrajās Lieldienās, Ogres novada Kultūras centrs piedāvā iespēju ģimenēm apmeklēt Kino dienu Ogrē, piedavājot noskatīties divas Latvijas simtgades filmas – spēlfilmu "Paradīze ‘89" un dokumentālo stāstu "Turpinājums".

KINO DIENA visai ģimenei ONKC Lielā zāle:

Plkst.13 spēlfilma "Paradīze '89" (režisore Madara Dišlere)

Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un Lindas. Savā vaļā atstātā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un iekuļas satraucošos piedzīvojumos.

Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos soļus pretī neatkarībai.

Lomās: Inga Apine, Gatis Gāga, Kaspars Gods, Ivars Krasts, Guna Zariņa, Magda Lote Auziņa, Marta Ģertrūde Auzāne , Līva Ločmele, Evelīna Ozola.

Plkst.16 dokumentālais stāsts "Turpinājums" (režisors Ivars Seleckis)

Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi saplānota, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu mežu ielokā, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.

Biļetes cena uz katru seansu 2.50 EUR. Kultūras drauga kartes (KDK) īpašniekiem atlaides!

