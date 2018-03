Kino seansi Ogresgalā un Ciemupē aprīlī

Aprīlī Ogresgala Tautas namā būs iespēja noskatīties trīs Latvijas simtgades filmas – "Paradīze ‘89", "Turpinājums" un "Kriminālās ekselences fonds".

Piektdien, 6.aprīlī, plkst.19 Ogresgala Tautas nama Lielajā zālē spēlfilma "Paradīze '89" (režisore Madara Dišlere)

Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un Lindas. Savā vaļā atstātā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un iekuļas satraucošos piedzīvojumos.

Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos soļus pretī neatkarībai. Lomās: Inga Apine, Gatis Gāga, Kaspars Gods, Ivars Krasts, Guna Zariņa, Magda Lote Auziņa, Marta Ģertrūde Auzāne, Līva Ločmele, Evelīna Ozola.

Svētdien, 8.aprīli, plkst.16 Ogresgala Tautas nama Lielajā zālē dokumentālais stāsts "Turpinājums" (režisors Ivars Seleckis)

Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi saplānota, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu mežu ielokā, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.

Ceturtdien, 12. aprīlī, plkst.19 Ciemupes Tautas namā latviešu kriminālkomēdija "Kriminālās ekselences fonds" (režisors Oskars Rupenheits)

Piektdien, 20. aprīlī, plkst.19 Ogresgala Tautas nama Lielajā zālē latviešu kriminālkomēdija "Kriminālās ekselences fonds" (režisors Oskars Rupenheits)

Krāpnieki, pistole un nolaupīts sunītis - komēdijā "Kriminālās ekselences fonds"! Imants Veide raksta scenāriju seriālam par krāpniekiem un kopā ar čomu Hariju Kuharjonoku izmēģina dažādas krāpšanas shēmas. Taču Imants tik ļoti iejūtas jaunajā tēlā, ka pašam sakārojas kļūt par kriminālo autoritāti. Pie apvāršņa parādās veci žuļiki Duļķis un Aļģe, bet lielākais šķērslis ceļā uz kriminālās autoritātes statusu ir Imanta Kaimiņiene, kurai, kā izrādās, ir lielāki pauti nekā visiem pārējiem kopā!

Vecuma ierobežojums – 16 gadi (filmā tiek daudz izmantota necenzēta leksika).

Biļetes cena 3 EUR. Biļetes varēs iegādāties seansa norises vietā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/41066