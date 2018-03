Šonedēļ iespēja apgūt digitālās prasmes Ogres Centrālajā bibliotēkā

Jau 9 gadus Latvijā tiek organizēta Digitālā nedēļā, kuras ietvaros interesenti var apgūt dažādas digitālās prasmes. Visu šo gadu garumā aktīvi piedalījusies arī Ogres Centrālā bibliotēka (OCB), sniedzot ogrēniešiem iespēju pilnveidot savas zināsānas digitālajā vidē.

Šogad Digitālās nedēļas izglītojošos pasākumus visā Latvijā ir iespēja apmeklēt no 19. līdz 23.martam. Kopā reģistrētas vairāk nekā 500 aktivitātes, ko iedzīvotāji var apmeklēt dažādos valsts reģionos.

Pirmdien OCB bija iespēja saņemt konsultācijas par foto lejupielādes un apstrādes iespējām. Otrdien, 20. martā, no plkst. 13 līdz 14 bibliotēkas darbinieki stāstīs par elektronisko katalogu un autorizētā lietotāja priekšrocībām.

Trešdien, 21.martā, no plkst.11 līdz 12 varēs uzzināt par to, kas no datubāzu pilntekstu satura ir pieejamas arī mūsu mājās un kāda informācija pieejama tikai no bibliotēkas datoriem. Tāpat arī varēs iemācīties meklēt informāciju datubāzēs periodika.lv un news.lv., kā arī šīs informācijas saglabāšanas iespējas.

Ceturtdien, 22.martā, no plkst.12 līdz 17 interesenti tiks izglītoti par datubāzes Letonika.lv resursiem un to izmantošanu. Un piektdien, 23.martā, no plkst.10 līdz 11.30 varēs vērot diskusijas "Digitālā realitāte – tieši tāda, kāda tā ir" translāciju.

Diskusijas mērķis ir uzrunāt bibliotekārus un pedagogus, kā arī bērnu vecākus visā Latvijā, lai iepazīstinātu ar pētījuma rezultātiem un aicinātu domāt par to, ko mēs, pieaugušie, katrs varam darīt un kāds atbalsts mums pašiem vajadzīgs, lai bērnu un pusaudžu dzīve digitālajā vidē būtu ne tikai aizraujoša, bet arī droša un lietderīga.

OCB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Gaļina Sabļina atzīst, ka šajā gadā īpašs uzsvars tiekot likts tieši uz bibliotēkas resursu apgūšanu. Iepriekšējos gados bijuši arī banku pārstāvji, kas mācījuši internetbankas lietošanas niansess, bet tā kā ar katru gadu sabiedrības zināšanu līmenis par e-prasmju lietošanu pieaug, šogad prioritāte vērsta tieši uz iedzīvotāju informēšanu par dažādiem bibliotēkas pakalpojumiem.

