Uzgavilēsim Ogres teātrim!

31.martā plkst. 13 Ogres Vēstures un mākslas muzejā pulcēsies Ogres Tautas teātris kopā ar režisoru Jāni Kaijaku, lai īpašā gaisotnē atklātu Ogres teātrim veltīto izstādi "Teātra spēlēšana Ogrē".

Īpaši aktīvi un rosīgi teātra dzīve Ogrē sākās tieši pirms 90 gadiem, kad ar izrādi "Smalki ļaudis" 1928.gadā tika atklāts Apvienoto biedrību jeb tagadējais Tautas nams. Turpmākos sešdesmit gadus, līdz teātris pārcēlās uz kultūras nama lielo skatuvi, šeit tika uzvests neskaitāmi daudz izrāžu.

Savulaik Ogrē darbojušies vairāku biedrību dramatiskie kolektīvi, kas aizrautīgi savā starpā sacentās par labāko izrādi un publikas mīlestību. Atzinību izpelnījās arī tāds zīmīgs notikums kā ikgadējais gājiens teātra kostīmos ar zirga pajūgiem orķestra pavadībā no Tautas nama uz estrādi, kurā vasaras laikā tika spēlētas izrādes.

Teātrim piemīt īpaša aura, kas iemājo ikvienā ar to saistītajā detaļā. Šī izstāde sniegs iespēju iztēlei spēlēties un uzburt domās mirkļus no dažādām izrādēm, jo tajā būs apskatāmas izrāžu dekorācijas, afišas gan no senākām, gan mūsdienām tuvāku laiku izrādēm, grezni tērpi un pilna lāde ar kurpēm.

Būs iespējams ielūkoties izrāžu tapšanas aizkulisēs un apskatīt R.Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos" slaveno krāsni, kuras uzsprāgšanu parasti ar lielu nepacietību gaida visu paaudžu skatītāji. To visu izstādē papildinās projekcijas ar fotogrāfijām un video ierakstiem no Ogres teātra spēlētajām izrādēm.

Gadu gaitā mainījušies režisori, aktieru paaudzes nomainījušas cita citu, bet Ogres teātris 90 gadu jubilejā turpina priecēt skatītājus un plūkt laurus Latvijas mērogā, jo kā teicis šogad 170.jubileju svinošais latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns: "Teātris ir kā spieģelis, kurā paši savus labus un nelabus darbus, savu prieku, kā arī bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvošanu redzam …"

