Ogrē uzstājas pasaulslavenais Ītonas koledžas koris

25. martā Ogrē ar garīgās mūzikas koncertu viesojās pasaulslavenais Lielbritānijas Ītonas koledžas zēnu un jauniešu koris, informē Ogres novada Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Tribocka.

Ītonas koledža ir pasaulē labi zināma privāta mācību iestāde zēniem un jaunekļiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem – nozīmīgs un vienlaikus vēsturisks paraugs nedaudzajām šāda tipa skolām. Tā dibināta 1440. gadā un devusi Apvienotajai Karalistei 19 premjerministrus, arī prinči Viljams un Harijs ir Ītonas absolventi.

Martā koris Latvijā sniedza četrus koncertus, tostarp vienu reģionālo – Ogrē. Kā norāda Antra Purviņa, Ogres novada Kultūras centra direktore, jau otro gadu Ogrē tiek piedāvāta iespēja baudīt augstas klases kora mūziku.

"Mēs varam lepoties ar mūsu koncertzāli, ko uzteikuši vairums koru, tostarp koris no Ītonas. Turklāt esam ļoti veiksmīgi lokācijas ziņā – Pierīgā. Līdz ar to mums paveras iespējas uz Ogri aicināt pasaules mēroga korus. Aizvadītā gadā maijā Ogrē uzņēmām kori no Sanfrancisko "Ragazzi", savukārt šogad, Pūpolsvētdienā, brīniškīgu koncertu sniedza Ītonas koledžās koris, kas koncerta izskaņā priecēja koncerta apmeklētājus ar dziesmu latviešu valodā. Tas bija patīkams pārsteigums. Priecē, ka Ogrē kora mūzika ir cieņā, to redzam gan pēc kuplā koncertu apmeklētāju skaita, kā arī vēsturiski kora mūzikas latiņa Ogrē ir turēta augstā līmenī," norāda A. Purviņa.

Mūzikas kritiķis Ričards Morisons (Richard Morrison) laikrakstā "The Times" par Ītonas kori raksta: "Izcili labs skolēnu koris ar 50 balsu spēku, brīnišķīgi sabalansēts, inteliģents, kaismīgs un aizrautīgs."

Koledžas mūzikas direktors un baznīcas kora vadītājs ir Tims Džonsons (Tim Johnson). Pēc senas tradīcijas šo posteni sauc par reģentu – viņš pārrauga arī koledžas simfonisko orķestri un gādā par mūzikas izglītību Ītonas koledžā. Koris četras reizes nedēļā piedalās dievkalpojumos ar muzikālo pavadījumu.

Ītonas koledžas mūzikas nodaļā bez kora ir arī simfoniskais orķestris, audzēkņi var vingrināties uz astoņām stabuļu ērģelēm, koledžā ir arī sava skaņu ierakstu studija. Koris daudz ceļo pa pasauli – no Polijas un Čehijas līdz Itālijai un Spānijai, no ASV un Dienvidāfrikas līdz Ķīnai un Japānai.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/41128