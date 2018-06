Sestdien Taurupē "Skroderdienas Silmačos"

Sestdien, 16. jūnijā, plkst. 19 atjaunotajā Taurupes pagasta estrādē uz Ogres novada ielīgošanas pasākumu aicina Ogres Tautas teātris ar izrādi "Skroderdienas Silmačos".

Izrādē piedalīsies gan novada amatierteātri, kā arī Taurupes amatiermākslas kolektīvi.

"Taurupes vēsture cieši mijas ar teātra dzīvi. Kā stāsta vietējie, savulaik teātra izrādes puclējušas kuplā skaitā vietējo pagastu ļaudis. Un kā liecina vēstures fakti, no Taurupes nācis arī izcilais teātra režisos un aktieris Oļģerts Kroders un dzīves gaitas ar šo vietu saistās arī aktierim Pēterim Lūcim," uzsver Jānis Kaijaks, Ogres Tautas teātra režisors. "Līdz ar to likumsakarīgi, ka šogad dodamies uz Taurupi, uz atjaunoto brīvdabas estrādi, tādējādi turpinot aizvadītajā gadā uzsākto akciju – katru gadu ap Līgo svētkiem doties izbraukumā uz kādu no Ogres novada pagastiem spēlēt Skroderdienas."

Par godu nozīmīgajam notikumam, sestdien izrādes apmeklētājiem būs iespēja izstādē iepazīt Taurupes pagasta vēsturi un dižos pagasta cilvēkus.

"Skroderdienās kopā saplūst daudzas svarīgas komponentes - Līgo svētku nozīme, Blaumaņa iekodētais latviskums gan tēlos, gan attiecībās. Un kopā būšana, ko var pielīdzināt sadziedāšanās fenonenam – kad visi esam vienā ritmā un elpā," norāda J. Kaijaks.

Izrāde ir bez maksas. Notiks brīvdabā. Uz vietas darbosies arī kafejnīca.

Pasākumu organizē Ogres novada Kultūras centrs sadarbībā ar Taurupes pagasta pārvaldi.

