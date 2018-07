Ziedu upe, kūku kari, koncerti un zaļumballe Lauberē

Vasarā svētki notiek gan pilsētās, gan pagastos. Ogres novadā pagājušās nedēļas izskaņā savus svētkus svinēja Lauberes pagasta iedzīvotāji.

No pašu dārzos audzētām puķēm lauberieši svētku dienas rītā veidoja ziedu upi, kas, svētku dalībniekiem sanākot kuplākā skaitā, sagaidīja visus ar krāšņu ziedu sveicieniem.

Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters sava pagasta svētkus sauc vienkārši – Lauberes diena, jo svētki bija pagājušajā vasarā, kad tika svinēta Lauberes simtgade ar plašāku vērienu. Taču nav svarīgi, kā sauc šo pasākumu, ir svarīgi, ka Lauberes pagastā izveidojusies kopā sanākšanas un kopā svinēšanas tradīcija.

Sestdien Lauberes pagasta centrs ziedēja, skanēja, smaržoja. Ziedēja ziedu upe, skanēja cilvēku balsis, bērnu smiekli un čalas, skanēja mūzika, smaržoja kūkas, svētku zupa un citi cienasti.

Svētku programmā bija iekļauts tāds pasākums kā kūku kari. “Kūku karos uz uzvarētāja titulu pretendēja deviņas toršu meistares. Žūrija par labāko atzina Alises Zobenas darināto kūku ar nosaukumu “Kūkas ir jāēd!”, savukārt svētku dalībnieku simpātijas godā – Elitas Bičevskas kūka “Rallijs”,” stāsta Lauberes Kultūras nama vadītāja Ingrīda Eglīte. Kūkas svētku apmeklētājiem garšoja lieliski un visas arī tika ar bauda notiesātas, atklāj I. Eglīte.

Par ēšanu runājot, jāpiemin, ka pusdienās visi varēja nobaudīt svētku zupu, bet vakarpusē pagasta pārvaldes vadītājs sagādāja pārsteigumu, piedāvājot šķovētus kāpostus un desiņas.

Tiktāl par vēdera priekiem, bet ne jau tie svētkos galvenie. “Visi pasākumi, ko bijām svētku programmā iekļāvuši, notika, svētku apmeklētājiem aktīvi piedaloties, līdzdarbojoties un priecājoties par šādu svētku dienu,” saka I. Eglīte. Foto stūrītī varēja ietērpties greznos tērpos un ne tika nofotografēties, bet arī kādu laiku princeses vai bruņinieka tērpā pa pagasta centus pastaigāties – īpaši tas paticis mazākajiem svētku dalībniekiem. Ļoti lielu atsaucību ieguva “Brīnumu kalējs” – Lielās spēles, pat paši atrakciju organizētāji brīnījās, ka tik nelielā pagastā it tik aktīva darbošanās.

Svētku dienā jau no paša rīta darbojās tirdziņš, notika visi ieplānotie koncerti. “Pa dienu apmeklētāju varēja būt vairāk, acīmredzot karstums daudzus atturēja no nākšanas vai braukšanas uz svētkiem, toties vēlāk apmeklētāju kļuva aizvien vairāk, zaļumballe, kurā muzicēja “Sestā jūdze”, bija ļoti kupli apmeklēta – gan paši lauberieši, gan no tuvākas un tālākas apkaimes cilvēki uz balli bija ieradušies. Ļoti mīļi un jauki bija koncerti – gan Elitas Strazdiņas un Heinriha Kalvīša, gan Madlienas Kultūras nama līnijdeju kolektīva, gan Lauberes pagasta pašdarbības kolektīvu izpildījumā,” saka I. Eglīte un piebilst, ka madlieniešu līnijdejotāju uzstāšanās varbūt motivēs arī lauberiešiem atjaunot līnijdeju nodarbības sava pagasta kultūras namā.

Lauberes Kultūras nama vadītāja saka paldies visiem pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās gan svētku sagatavošanā, gan norisē – ziedu upes veidotājiem, kūku cepējām, tirdziņa dalībniekiem, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri gādāja par kārtību un drošību svētku laikā, pagasta pārvaldes vadītājam, kultūras nama pašdarbniekiem, visiem svētku apmeklētājiem. “Viens cilvēks nevar svētkus noorganizēt. Paldies ikvienam par atbalstu!” saka Lauberes Kultūras nama vadītāja I. Eglīte.

