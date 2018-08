Ogrē uzstāsies mūziķe Valērija Kravale

16.augusta vakarā kultūras centrā "Studya", Ogrē, notiks Valērijas Kravales koncerts, kurš būs turpinājums mākslinieces augusta koncerttūrei Latvijā pēc pusgada pārtraukuma.

Valērija atgriežas no ceļojumiem Tanzānijā, un, gatavojoties albuma ierakstu sesijām Amsterdamā un Berlīnē, izsludinājusi Latvijas koncerttūri. Dažos koncertos ar Valēriju skatuvi dalīs mūziķis Rihards Lībietis.

Valērija Kravale ir jaunā latviešu mūziķe no Jelgavas, kura 2017.gada novembrī izdeva savu pirmo EP "Stuck in melancholy", kas klausāms Spotify, iTunes un YouTube. Mūziķe ir sniegusi koncertus Rīgā, Jelgavā, kā arī dzīvojusi un ierakstījusies mākslas rezidencē Cīravā ar fonda Cita Abra atbalstu. Pašlaik māksliniece dzīvo starp 3 valstīm – Nīderlandi, Vāciju un Latviju. Šo "bezmāju stāvokli" Valērija skaidro šādi: "Jūnijā, pirms braucu uz Tanzāniju, izvācos no sava dzīvokļa Hāgā, Nīderlandē. Oficiāli reģistrēta esmu Latvijā. Un manas jaunās studijas un darbs sāksies septembrī Berlīnē. Ej nu sazini, ko saukt par mājām," tā Valērija atsaucas par savu dzīvesveidu un mobilitāti, pēdējā pusgada laikā pabijusi 11 valstīs.

"Studya" ir nesen atvērta mūzikas un kultūras pasākumu norises vieta Ogres trikotāžas kombināta teritorijā, Baldones ielā 34B. Vietas mērķis ir bagātināt Ogres pilsētas kultūrvidi, piedāvājot nekomercionālās mūzikas, mākslas, neformālās izglītības un citus alternatīva formāta kultūras pasākumus.

Koncerta sākums plkst.21, un ieeja pasākumā – bezmaksas!

