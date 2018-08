Aicina ogrēniešus saliedēt ģimeni kopīgā ceļojumā pirms jaunā mācību gada

Jau trešo gadu, tuvojoties skolas gaitu sākumam, lielākais pašmāju daudzfunkcionālais portāls "Inbox.lv" izsludina radošo konkursu Ogres pilsētas un novada skolēniem un dāvina skolas somas.

Konkursa mērķis ir mudināt ģimenes vairāk laika pavadīt kopā, un atgādināt, ka mūsu nākotne ir ciešās un radošās ģimenēs. "Inbox.lv" radošais konkurss ģimenēm aicina dalībniekus radīt kopā ar radiem, ņemot talkā mammas, tētus, omītes, opīšus, brāļus, māsas, tantes, onkuļus un visus citus.

Konkurss sniedz lielisku iespēju 50 dalībniekiem jauno mācību gadu iesākt ar stilīgu, ergonomisku mugursomu, savukārt viena laimīgā ģimene dosies ceļojumā uz Tartu, apmeklējot AHHAA centru un "Aura" akvaparku un uzkrājot enerģiju pirms jaunā mācību gada. Pieteikties konkursam var jebkurš 1.-6. klases skolēns, kopā ar ģimeni izveidojot darbiņu, kura nosaukums ir "Pašu radīts". Materiālus darbiņa radīšanai katrs var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Procesu un gala rezultātu jāiemūžina foto vai video formātā un kopā ar nelielu aprakstu par to, kas ir izveidots, jānosūta uz e-pasta adresi: Radamkopa@inbox.lv līdz 26. augustam.

No visiem iesūtītajiem foto vai video pirmie 50 saņems mugursomas, savukārt "Inbox.lv" žūrija no visiem konkursa dalībniekiem izvēlēsies trīs favorītus, kuru foto vai video ar izveidoto darbiņu 27. augustā tiks ievietoti "Inbox.lv" "Facebook" lapā un nodoti sociālā tīkla lietotāju vērtējumam. Balsot varēs līdz 28. augusta plkst. 17. Ģimenes, kuras veidotā darbiņa foto vai video būs saņēmis lielāko atbalstu (visvairāk "like"), dosies ceļojumā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/42061