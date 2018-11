Turpinās erudīcijas konkurss "Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!"

29.oktobrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākās erudīcijas konkursa "Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!" 3.kārta "Latvijas simtgade. Cilvēki".

No 29. oktobra līdz 23.novembrim aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai šoreiz izzinātu cilvēkus - vēsturiski nozīmīgas personības, kuru darbība devusi būtisku pozitīvu ieguldījumu valsts, pilsētas, novada vai pagasta vēsturē.

Kopumā konkurss norit no 2017.gada 6.novembra līdz 2018.gada 23.novembrim, tas ir veltīts Latvijas simtgadei un notiek trijās tematiskās kārtās "Latvijas simtgade. Notikumi", "Latvijas simtgade. Vietas" un "Latvijas simtgade. Cilvēki".

Tāpat kā konkursa iepriekšējās divās kārtās interesentiem jādodas uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotēku, jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Sacensība tiek piedāvāta vienlaikus divās kategorijās – "Radošajiem", kuriem jāuzraksta eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un "Erudītajiem", kuriem jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot Lursoft laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv). Konkursa dalībnieki drīkst izmēģināt savas prasmes un zināšanas gan radošajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties abās kategorijās vienlaicīgi.

Paralēli savā starpā sacenšas arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, par to, cik no katras bibliotēkas konkursā piedalās procentuāli lielākais lasītāju skaits. Konkursa noslēgumā tiks suminātas piecas aktīvākās bibliotēkas (pa vienai no katra reģiona – Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme), kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas.

Erudīcijas un radošuma konkursa dalībnieku rezultāti tiek vērtēti katrā konkursa kārtā atsevišķi, un balvas saņem attiecīgās kārtas noslēgumā. Savukārt bibliotēku aktivitāte tiek noteikta visa konkursa garumā līdz pat 3.kārtas beigām, un to izvērtēs, ņemot vērā visu triju kārtu rezultātus.

Konkursa 1. un 2.kārtā erudīcijas sacensībā kopskaitā piedalījās 1421 dalībnieks, savukārt kategorijā "Radošajiem" tika iesniegta 51 eseja. Abās pirmajās kārtās visplašāk tika pārstāvēts Vidzemes reģions, no kura savukārt pirmajā vietā kā aktīvākā izvirzījusies Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka. Vēl ļoti aktīvi konkursā iesaistījušās Pļaviņu novada bibliotēka, Kūku bibliotēka, Apes bibliotēka, Riebiņu novada Centrālā bibliotēka, Rendas pagasta bibliotēka un Vārkavas novada Upmalas bibliotēka.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/42617