"Latvijas Goda aplis" savu starojumu noslēdz Ogrē

Sestdien Ogrē norisinājās festivāla "Latvijas Goda aplis" noslēguma pasākums. Festivāls gada laikā viesojies 50 dažādos novados, un Ogrei bija tas gods būt par vietu, kur tas sasniedza savu spožo kulmināciju Latvijas simtgades priekšvakarā.

Ogrē uz noslēguma pasākumu bija ieradušies pārstāvji – Goda saimnieces un saimnieki - no visiem novadiem, kur noticis festivāls "Latvijas Goda aplis".

"Es izjūtu lielu gandarījumu, ka šī festivāla noslēgums notiek Ogrē, Ogres novada Kultūras centrā. Šogad Latvijai ir simts, bet Ogre svin 90 gadu jubileju. Tāpēc noslēdzoties šim Goda aplim, mēs Ogrē ar gaismu iesākam svētku mēnesi, kas būs bagāts ar daudziem brīnišķīgiem notikumiem. To gaismu, ko mēs smelsimies no šī festivāla, paņemsim sev līdzi un dalīsimies tālāk. Šajā valsts svētku mēnesī domājam, ko mēs varam dot Latvijai. Mēs varam dot Latvijai gaismu," savā uzrunā pasākuma dalībniekiem teica Ogres novada Goda saimniece, Ogres novada Kultūras nama direktore Antra Purviņa.

Noslēguma pasākuma dalībniekus ar savu klātbūtni pagodināja kultūras ministre Dace Melbārde un festivāla "Latvijas Goda aplis" kuratore Diāna Čivle.

"Man ir pilna sirds. Tā ir piepildīta ar prieku, kas gūts apceļojot Latvijas novadus visa gada garumā. Man ir prieks par to, ko es redzu Latvijā. Man ir prieks, ka mēs dzīvojam tik skaistā zemē. Man ir prieks par to, ka mums ir stipras pilsētas, stipri novadi un stipri cilvēki. Mana sirds ir arī pilna ar cieņu pret kultūras cilvēkiem, kuri strādā Latvijas novados. Apceļojot Latviju un kopā radot festivāla "Latvijas Goda aplis" pasākumus, es dziļi noliecu galvu to cilvēku priekšā, kas novados rada kultūras notikumus. Man ir arī pilna sirds ar lepnumu par Latvijas Goda saimniekiem, kas apliecināja, ka mūsu novados ir daudz stipru cilvēku, un katrs no tiem ir saimnieks savā zemē," sacīja D.Čivle.

Latvijas novadu Goda saimnieces un saimniekus sveica kultūras ministre Dace Melbārde, atzīstot, ka nav viegli vārdos paust mīlestību Latvijai. "Šajā laikā, kad gadījies daudz strādāt ar cilvēkiem, kuri veido svētkus Latvijas valsts simtgadei, esmu satikusi ļoti daudzus, kas nav daiļrunātāji, bet viņu stāja, degsme, iniciatīva, aktivitāte, ar kādu viņi aizrauj pārējos, veltot savu darbu Latvijai, ir tā vispatiesākā mīlestības izpausme. Tāpēc darbs ir viens no tiem veidiem, kā mēs visi kopā apliecinām mīlestību pret savu valsti."

Savu mīlestību Latvijai priekšnesumos pauda "Street Warriors" vingrotāji un Latvijas Kultūras koledžas studenti.

Pasākuma dalībnieki noskatījās video filmu par festivāla Latvijas Goda aplis norisi. Pasākuma izskaņā visus priecēja iespaidīgs gaismas šovs.

