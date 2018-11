Uzņemta filma par Ogres novada mazajām skolām

15. novembrī Ogres novada Kultūras centrā notika filmas "Mana skola" pirmizrāde, kā arī tikšanās ar filmas autoru, žurnālistu Sandiju Semjonovu un radošo grupu.

Dokumentālo stāstu "Mana skola" ("Gribu uz skolu") tās autori veidojuši ar mērķi, lai pievērstu uzmanību lauku skolu problēmām, kuras nepietiekamā skolēnu skaita dēļ tiek slēgtas cita pēc citas. Pēdējo pāris gadu laikā Latvijā likvidētas 30 pamatskolas un sākumskolas.

Ogres novadā pašvaldības vadības tālredzīgās attieksmes dēļ tas nav noticis, tāpēc filmas radošajai komandai bija iespēja pārliecināties par mazo skolu saglabāšanas nepieciešamību.

"Šajās mazajās lauku skolās ar individuālo pieeju tiek audzinātas personības, kas mums ir vajadzīgas, kamēr lielajās skolās ir konveijers. Filma ir par to, ka mēs aicinām aizdomāties, vai tiešām mums vajadzētu skatīties uz mazajām lauku skolām no Excel tabulu viedokļa, ka tas ir dārgi, neefektīvi, vai tomēr tas ir kaut kas cits, kas ir jāsaglabā," atklāja Uldis Bērziņš, viens no filmas režisoriem un scenārija autoriem. Pēc tikšanās ar skolēniem un pedagogiem šajās mācību iestādēs viņš nonācis pie atziņas, ka arī pats, ja vēlreiz vajadzētu iet skolā, labprāt gribētu mācīties tieši šādā nelielā skolā.

Ogres novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs, atminoties savas pedagoga gaitas pirms vairāk nekā 20 gadiem, atcerējās, ka lauku skolas toreiz bija piepildītas un, piemēram, Lēdmanes pamatskolā, kur Sapožņikova kungs strādāja, visām klasēm bija paralēlklases.

"Mazās skolas un tukšie pagasti šobrīd ir vesela cēloņu kopsakarība. Skola ir pagasta dvēsele, un man gribētos, lai šī dvēsele vienmēr būtu, pastāvētu, dotu dzīvību un siltumu pagastos. Lai arī cik maz skolēnu būtu, jācenšas noturēt skolu. Ogres novadā ir šāda attieksme, un paldies domes priekšsēdētājam, ka novadā ir mazās skolas," norādīja N.Sapožņikovs.

Uz filmas pirmizrādi bija ieradušies arī to skolu un pagastu pārstāvji, kuru skolās tapa filma.

Arī Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis bija vienisprātis ar N.Sapožņikovu, ka laukos skola nav tika vieta, kur bērni apgūst zināšanas. "Tā ir jebkura pagasta dvēsele. Ja šī dvēsele nomirs, visdrīzāk pagastam nebūs nākotnes, un tas paliks tikai kā teritoriālā vienība ar nosaukumu kartē. Kad ir aktualizējies jautājums par mazajām lauku skolām, mēs varam būt pateicīgi mūsu novada domei, kas ir sapratusi lauku skolu nozīmību. Šobrīd mēs it kā esam drošībā, bet mums ir jāmēģina darīt visu, lai mēs nepaātrinātu brīdi, kad šajā skolā nebūs skolēnu. Mums neviens to nepiedos," pārliecināts J.Stafeckis.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, atklāja, ka, pasūtot šīs filmas uzņemšanu, pašvaldība vēlējās parādīt šo vērtību – mazās lauku skolas.

"Protams, visas lauku skolas mēs nevarējām iekļaut filmā, jo tā ir tikai pusstundu gara. Ir divi vārdi – skatīties un redzēt. Mēs vēlamies, lai arī Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņi noskatās šo filmu un ierauga, ka ir cilvēki, kuri vēlas dzīvot laukos. Mums jādara viss iespējamais, lai viņi mūs sadzirdētu. Centīsimies līdz viņiem nokļūt kaut vai ar šīs filmas starpniecību un atvērt viņu sirdis," teica E.Helmanis.

Filmu "Mana skola" demonstrēs arī Latvijas televīzija, un to varēs noskatīties visā valstī.

