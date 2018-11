Meņģelē lepojas ar cilvēkiem un viņu paveikto darbu

Meņģelē Latvijas simtgades pasākums "Meņģeles stāsts Latvijas simtgadē" notika 17. novembrī. Pasākumā meņģelieši pauda prieku par saviem talantīgajiem bērniem, darbīgajiem cilvēkiem un viņu īstenotajiem projektiem, kā arī piešķīra balvas dažādās nominācijās.

Brīnišķīgs mirklis

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne, kura uzsvēra, ka Latvijas valsts ir cilvēki, ģimenes, kas tajā dzīvo, un mūsu senču izcīnītā brīvā Latvija tagad ikvienam ir jānosargā un jāspēj novērtēt šo brīnišķīgo mirkli – kopā sagaidīt un atzīmēt Latvijas simto dzimšanas dienu.



Tautastērps - nacionālās identitātes simbols

Pasākuma vadītāja Zane Jankuna atklāja, ka ceļā uz Latvijas simtgadi Latvijas Nacionālais kultūras centrs uzsāka projektu "Katram savu tautastērpu". Projekta mērķis - stāstīt par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanu un valkāšanas tradīcijām, jo tautastērps ir latviešu kultūras kods un nacionālās identitātes simbols.

Vēstures avotos noskaidrots, ka arī Meņģelei ir savs tautastērps, un meņģeliešiem bijusi liela vēlme to radīt, tāpēc biedrība "Mēs attīstībai" šogad pieteikusies Ogres novada pašvaldības konkursā "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši Ogres novadam", iesniedzot pieteikumu, lai īstenotu ideju par vēstures avotos atrasto Meņģeles tautastērpa radīšanu. Un līdz Latvijas simtgadei to arī izdevies paveikt!

Iepazīstinot ar paveikto, Z.Jankuna atklāja, ka tērpu uzauda pieredzējusī audēja Rasma Ozoliņa un no viņas izdevies noskaidrot, ka Meņģeles ņieburbrunču jeb Meņģeles jaunavas tērpa, kas darināts no lauku vilnas dzijas, aizsākums datējams ap 19.gs. vidu. Tērpa auduma raksts ir viens no populārākajiem Latvijā un tas pieskaitāms pie Lielvārdes novada atzara tērpiem, tāpēc izmantots Lielvārdes tērpa krekls un vainags. Turklāt tērps tika apjozts ar Meņģeles jostu, ko izgatavojusi audēja Ināra Āboliņa. Jostas aizsākums stiepjas vismaz simt gadu senā pagātnē - 19. gs. vidū tā atrasta Meņģeles apkārtnē. Z.Jankuna ziņoja, ka Meņģeles tautastērpa un jostas eksemplārs tiek nodots glabāšanā un būs publiski apskatāms Sudrabu Edžus novadpētniecības muzejā Meņģelē, šis tērps ir apskatāms arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.



Meņģelē uzstādīta norādes zīme

Biedrība "Mēs attīstība" šogad īstenojusi arī vēl kādu Meņģelei nozīmīgu projektu – atjaunota norādes zīme "Meņģele", kas uzstādīta uz Meņģeles – Taurupes robežas un visiem meņģeliešiem ir dāvana valsts simtgadē. Zīmes uzstādīšanas vieta ir netālu no Dullā Daukas takas un skatu torņa - norāde cēli gozējas tieši pie iebraukšanas pagasta teritorijā. Ir padomāts, lai zīme būtu labi redzama gan dienas laikā, gan arī tumšajās stundās. Uzstādot zīmi, aktīvi iesaistījušies vairāki meņģelieši, kuriem biedrība šajos svētkos veltīja īpašus pateicības vārdus, un tie ir Edmunds Krēsliņš, Rolands Renskulbergs, Aldis Jodzēvičs, Harijs Blaua, Māris Daņiļenoks, Nauris Briedis, Aldonis Ozoliņš un Gatis Jankuns. Projekts "Norāde "Meņģele"" īstenots Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novada" ietvaros. Runājot par paveiktajiem darbiem šogad, meņģeliešiem prieks arī par iegādātajiem jaunajiem apskaņošanas mikrofoniem Meņģeles Tautas namā.



Meņģelē lepojas ar talantīgiem bērniem, darbīgiem cilvēkiem

Pasākuma vadītāja atgādināja, ka meņģelieši laiku laikos bijuši uzņēmīgi, apķērīgi, zinātkāri un talantīgi ļaudis, kuri vienmēr godā turējuši kultūras tradīcijas un ar kuriem var lepoties, tāpēc arī Latvijas simtgades svētku pasākumā nolemts lepoties ar mazākajiem meņģeliešiem un viņu paveikto. Bērni skaitīja Latvijai veltītus dzejoļus, kā arī spēlēja visdažādākos mūzikas instrumentus – klavieres, ģitāru, marimbu, klarneti, akordeonu un bungas.

Meņģelieši lepojas ne tikai ar saviem talantīgajiem cilvēkiem, bet arī ar viņu paveiktajiem darbiem, bieži vien par to nesaņemot atalgojumu. I.Jermacāne pateicās biedrībai "Mēs attīstībai", iedzīvotāju grupai "Tiesas kalns", kas Meņģeles vārdu nes ārpus pagasta, kā arī iedzīvotāju grupai "Savējie", kuri šogad, īstenojot projektu, Meņģeles centrā uzstādījuši Saules ratu. Pagasta pārvaldes vadītāja pateicās arī tautas nama dvēselei - vadītājai Ilzei Jankunai ar vīru Gati Jankunu, kā arī skolas vadītājai Olitai Rudzītei.



Pasniedz balvas dažādās nominācijās

Šogad Meņģelē ieviesta jauna tradīcija – anketējot meņģeliešus, noskaidroti uzvarētāji dažādās nominācijās. Nominācijā "Gada ģimene" šo apbalvojumu saņēma Mūrmaņu ģimene, kurā Jānis un Aiva audzina trīs talantīgus bērnus – Lauru, Laumu un Krišjāni. Nominācijā "Gada zemnieks" vislielāko balsu skaitu guvusi Egita Jankoviča, kura audzē dažādus stādus un aitas. Savukārt nominācijā "Gada uzņēmējs" vislielāko balsu skaitu guvis Dzintars Eglītis, kurš nodarbojas ar galdniecību. Nominācijā "Gada pensionārs" balvu saņēma meņģeliete Zelma Šustere, un, izvēloties pašiem savu nomināciju, par "Gada skolotāju" atzīta Ingrīda Ķezbere.



I.Jermacāne pauda prieku arī par meņģeliešiem, kuri šogad ieguva izvirzīti Ogres novada pašvaldības apbalvojumiem. Ilzei Jankunai piešķirts "Ogres Goda pilsoņa" nosaukums, savukārt apbalvojums "Gada ogrēnietis 2018" nominācijā "Sabiedriskais darbs" piešķirts Meņģeles iedzīvotājam, novadpētniecības entuziastam Edgaram Kalnriekstiņam. Šie apbalvojumi tika pasniegti Ogres novada Kultūras centrā 18. novembrī.



Pasākuma izskaņā nelielu koncertu sniedza arī duets "Mediante", un, visiem kopā vienojoties dziesmā "Daudz baltu dieniņu", zālē tika ievests Latvijas simtgades kliņģeris, ko visi kopā arī notiesāja.

