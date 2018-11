1. decembrī Ogrē izrāde "Cik svarīgi būt nopietnam"

Sestdien, 1.decembrī, plkst. 16 Ogres Teātra telpā iespēja noskatīties 2017. gada Latvijas labāko amatierteātra izrādi – Ogres Tautas teātra "Cik svarīgi būt nopietnam" (O. Vailds), kuras režisors ir Jānis Kaijaks.

Oskara Vailda luga "Cik svarīgi būt nopietnam" ir nenopietna komēdija nopietniem cilvēkiem. Luga sarakstīta 1895. gadā, un tās pirmizrāde notikusi tā paša gada 14. februārī. Kādam savam draugam O. Vailds teicis: "Vai gribi zināt, kur slēpjas manas dzīves lielākais dramatisms - tajā, ka visu savu ģenialitāti esmu ielicis savā dzīvē, viss, ko esmu ielicis savos darbos, ir mans talants."

Jānis Kaijaks: "Jā, jāpiekrīt, ka pēdējos gados Ogres Tautas teātris (OTT) spītīgi turas pie pasaules dramaturģijas "zelta fonda". Arī tāpēc, ka mūsdienās lugas rakstīt vairs prot tikai retais, lielākoties top "teksti teātrim’’. Un mākslā, lai runātu par savu laiku, ne vienmēr īsākais ceļš ir pats tuvākais. Manuprāt, īsta "klasika"’ ir tā, kas iet pāri savam laikam un visiem laikiem. Tā, kura spēj izgaismot bijušo, esošo un to, kas vēl tikai būs. Šoreiz klasiska komēdija, bet "nenopietna komēdija nopietniem cilvēkiem". Kas tad ir šie "nopietnie" cilvēki - Ernesti/ vārdu spēle ar angļu val.- EARNEST/, kuriem velta savu lugu O. Vailds? Kā to saprast? Jautra, it kā tipiska salonkomēdija, tomēr īstenībā ir asprātīga rotaļa ar formu. Viegla, gaisīga un nemateriāla, kā vienā elpas vilcienā radīta un tomēr, reizē tik nopietna, pārpilna ironijas, paradoksu un skaudras asprātības. Un mīlestības. Jo.... "Mīlestības mērķis ir mīlēt ne vairāk un arī ne mazāk"./ O.Vailds/."

Biļetes var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv

Biļetes cena: 7 EUR, 5 EUR (ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu).

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/42808