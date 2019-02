Ogrē pirmoreiz pasniedz Gada balvu kultūrā "Zelta liepa"

2.februārī Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) norisinājās apbalvojuma "Gada balva kultūrā" svinīgā ceremonija, lai atskatītos uz gada skaistākajiem kultūras notikumiem un sveiktu labākos.

"Gada balva kultūrā'' ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Ogres novada pašvaldībā un ar to izsaka atzinību un novērtē Ogres novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatiermākslas kolektīvu veikumu, spilgtākos notikumus Ogres novada kultūras dzīvē, valsts un starptautiskā mērogā.

Līdz šim tika pasniegta Ogres novada Kultūras centra Gada balva, bet šis ir pirmais gads, kad kultūras norises un notikumi tiek izcelti novada un pilsētas mērogā. Tāpēc ir tapis arī jauna dizaina apbalvojums "Zelta liepa", kura autore ir māksliniece, Ogres Mākslas skolas skolotāja Signe Kraukle.

Šis ir bijis nozīmīgu jubileju gads. Latvijai - simts, Ogrei - deviņdesmit, Ogres novada Kultūras centram - trīsdesmit. "Ogres novada Kultūras centram šis bijis arī izaicinājumu gads infrastruktūras uzlabošanā – esam tikuši pie jaunām kāpnēm, kuras varam izmantot arī kā koncertu rīkošanas vietu. Esam vienīgie Pierīgā, kam tapušas savas teātra telpas. Tās ir ēkas, ko mēs piepildām ar saturu. Kultūra – tā ir dvēsele," video filmā par aizvadīto gadu, kurš Ogres novadā ir bijis arī vērienīgiem kultūras notikumiem bagāts, sacīja ONKC direktore Antra Purviņa.

Svinīgo apbalvošanas ceremoniju atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Pašvaldības vadītājs savā uzrunā pasākuma dalībniekiem uzsvēra, ka laiki ir bijuši dažādi, bet savulaik pagastos tautas nami uzcelti ar zemnieku saziedotajiem baļķiem un ieguldīto darbu. "Sākās Atmoda. Daudzi no šiem namiem, arī Ogres Tautas nams, tika privatizēts, Ogres estrāde pārdota. Tas tika darīts, aizbildinoties ar nabadzību, jo esot grūti šīs būves uzturēt, bet visdrīzāk tur vainojama gara nabadzība. Viss jau sākas ar mūsu garu, ar kultūru, vērtībām, kuras cienām un turam godā," norādīja E.Helmanis. "Stājoties amatā, es sapratu, ka tā ir liela atbildība to visu cilvēku priekšā, kas pilsētā un laukos ir ieguldījuši savu darbu un savu dzīvi. Tāpēc mēs būvēsim jaunu bibliotēku, ieguldīsim naudu kultūrā, remontēsim Ogres novada Kultūras centra Lielo zāli. Mums arī savi bērni jāmāca mīlēt kultūru."

E.Helmanis pasniedza balvu par mūža ieguldījumu Lauberes pagasta bibliotekārei Maigai Livčānei. "Neviena profesija nav tik interesanta un saistoša kā bibliotekāra darbs, jo tā ir saskarsme ar cilvēkiem, sastapšanās ar grāmatu, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi," atzīst M. Livčāne, kura šajā darbā aizvadījusi teju 40 gadu, aktīvi iesaistoties arī dažādos projektos. M. Livčāne novērtēta arī valsts mērogā, 2009.gadā Zemgales reģionā ieguvusi titulu "Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs".

Aizvadītais bija Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētku gads, tāpēc nominācijā "Mēs dziedam un dejojam no visas sirds" tika sumināti Ogres novada izcilākie amatierkolektīvi, kuri skatēs un konkursos ierindojās labāko vidū - ONKC senioru deju kolektīvs "Ogrēnietis" (vadītāja Ināra Driksna), senioru koris "Altera" (vadītājs Alvis Bērziņš), vokālā grupa "Anima Solla" (vadītāja Mārīte Puriņa) un Mazozolu Kultūras nama deju kolektīvs "Līčupīte" (vadītāja Ina Širone).

Nominācijā "Pūra lāde" balvu saņēma biedrība “Skaņumāja" no Krapes pagasta.

Biedrībā "Skaņumāja" aktīvi darbojas trīs Krapes pagasta iedzīvotāji Sandra Lipska, Austra Eriņa un Ilmārs Pumpurs. Biedrība pastāv jau 12 gadu, popularizējot un saglabājot kultūras vērtības, kas saistītas ar tautas mūzikas instrumentiem un to spēlēšanas prasmēm. 2018. gada septembrī Krapē biedrība atvēra Tautas mūzikas instrumentu muzeju, kas ir vērtīgs ieguldījums gan tradicionālo mūzikas instrumentu kultūras vērtību saglabāšanā, gan arī tūrisma veicināšanā.

Šai nominācijai tika izvirzīta arī Suntažu Kultūras nama audēju kopas "Spole" vadītāja Rita Ozola un biedrība "Mēs attīstībai" no Meņģeles pagasta.

Nominācijā "No paaudzes paaudzē" par Gada balvas kultūrā ieguvēju kļuva Bāliņu ģimene no ONKC pūtēju orķestra "Horizonts".

Bāliņu dzimtu no Ogres var saukt par vienu no muzikāli bagātākajām ģimenēm Latvijā, kur mīlestība pret mūziku ir viena no ģimenes galvenajām vērtībām. Kopš 1978. gada orķestrī un līdz pat šai dienai muzicē Ainārs Bāliņš, nospēlējot ne vienu vien izcilu trompetes solo. Laika gaitā Horizontā tika iesaistīti arī brālis Armands un māsa Antra. Laikam ritot, uz pirmo mēģinājumu orķestrī tiek ievilināta Aināra sieva Inga, atvests arī dēls Mikus un, nu jau pastāvīga orķestra soliste ir meita Ilva.

Šajā nominācijā uz balvu pretendēja Ogres sākumskolas ģimeņu veidotā Stāstu sega, kas mantos no paaudzes paaudzē atmiņas par Latvijas simtgadi un Ogres iedzīvotāju dzīves notikumiem, kā arī Ogres Mūzikas skolas skolotāja Maija Bogdanova.

Nominācijā "Debija" balvu saņēma Ogres Tautas teātra skaņu režisors Mārtiņš Andersons.

Oskara Vailda lugas "Cik svarīgi būt nopietnam" pirmizrāde 2016. gadā bija pirmā Ogres Tautas teātra izrāde, kuras programmiņā varēja lasīt Mārtiņa vārdu. Šodien viņa portfolio papildina gan Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms par veiksmīgu un profesionālu skaņu operatora darbu, gan veikums 2018. gadā iestudētajā izrādē “Ivanovs” un lielais izaicinājums jaunatklātā Ogres Teātra telpa.

Ogres novada Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija "Saiva" vadītājai Santai Grinbergai balvu nominācijā "Jaunrade" sagādāja viņas austā josta ar Ogres logotipu.

2018. gadā māksliniece Ūna Laukmane radīja Ogres logotipu - novada spēka zīmi. Veiksmīgi radītā zīmola grafiskā forma gada laikā "iedzīvojusies" jau vairākos suvenīros. Īpaši inovatīva un grafiski veiksmīga ir Santas Grinbergas radītā austā josta, kuras rakstu veido jaunais logotips OGRE. Tradicionālajā aušanas tehnikā tapusī josta sasaucas ar etnogrāfisko jostu rakstiem, un tomēr ir oriģināla un inovatīva klasisko aušanas tradīciju izpausme. Un tieši Santas austās jostas ar spēka zīmi rotāja novada delegāciju Simtgades Dziesmu un deju svētku gājienā.

Ogres Mūzikas skolas direktora vietnieces un vairāku dziedošu kolektīvu vadītājas Gunitas Bičules paveiktais novērtēts nominācijā "Sasniegumi".

Pateicoties Ogres Mūzikas skolas direktora vietnieces Gunitas Bičules prasmei ieinteresēt un sagatavot jauniešus, viņas vadītie muzikālie kolektīvi var lepoties ar sasniegumiem gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Viņai piemīt īpaša prasme mudināt audzēkņus tiekties uz izcilību un augstiem sasniegumiem. Gunita pati saka, ka viņa ir kā sava darba misionāre, vienmēr lepna un priecīga par audzēkņu paveikto gan vēl mācoties mūzikas skolā, gan turpinot izglītību augstskolā.

Nominācijai "Sasniegumi" tika pieteikts arī Ogresgala Tautas nama vokālais ansamblis "Dūjas", kurš aizvadītajā gadā tika izvirzīts dalībai Simtgades Dziesmu svētku finālā vokālo ansambļu konkursā, kas kolektīvam ir nozīmīgs notikums un augstākais sasniegums kolektīva pastāvēšanas vēsturē.

Balvu nominācijā "Atbalsts" saņēma SIA "Aldi", kas nodrošina uguņošanu svētkos.

Pateicoties firmas pārstāvju profesionalitātei un radošai pieejai, gan Ogres pilsētas svētkos, gan 18. novembrī un gadumijā apmeklētāji var baudīt muzikālus uguņošanas uzvedumus. Paldies komandai, kas darbu dara no sirds un savam novadam, jo SIA "Aldi" ir Ogrē reģistrēts uzņēmums.

Nominācijai "Prieks radīt" tika izvirzīti pieci pretendenti: Lāčplēša dienas Ogres apriņķa kopkoru lielkoncerts "Mūsu zeme", koncertsarunu cikls "Muzikālas personības" Ogres Mūzikas skolā, ko vada Atvars Lakstīgala, Ogres novada Jauniešu domes organizētais cikls "Cita patiesība", Ogres literāri radošā apvienība "Sirdsdoma" un ONKC vidējās paaudzes deju kolektīvs "Raksti".

Par uzvarētāju šajā nominācijā kļuva Lāčplēša dienas Ogres apriņķa kopkoru lielkoncerts "Mūsu zeme”.

11. novembrī 12 kori, 2 pūtēju orķestri un zēnu vokālais ansamblis, teju 500 dalībnieki izdziedāja gan Dziesmu un Deju svētku repertuāra, gan arī koncerta dalībniekiem tuvas un iemīļotas dziesmas. Lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa, režisore Inese Mičule.

Nominācijā "Radošā dzirksts" balvu saņēma Ķeipenes Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete.

Inesi raksturo neizmērojams dzīvesprieks, radošums un apbrīnojamas darba spējas. Ķeipenes ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar Inesi, kura, strādājot Tautas nama vadītājas amatā, veido un attīsta kultūras dzīvi pagastā. Savu ieguldījumu Inese dod vadot arī senioru deju kolektīvu "Veldze", kā arī dejojot vidējās paaudzes deju kolektīvā Dandzis un spēlējot amatierteātrī "Pūce".

Šai nominācijai tika izvirzīta arī ONKC senioru dāmu deju kolektīva "Astras" dalībniece Anna Skrabāne.

Uz balvu nominācijā "Personības spēks" tika izvirzīti četri pretendenti – Ogres Tautas teātra aktrise un prezidente Lauma Straume, fotomākslinieks Vitauts Mihalovskis, Madlienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Liepa un Ogres Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe, ONKC koncertmeistare Gunta Trasūne.

Balvu saņēma fotomākslinieks Vitauts Mihalovskis.

2018. gada tika atklāta foto izstāde "100 ogrēnieši", Vitautam simboliski godinot Ogres novada iedzīvotājus. Tās ir fotogrāfijās, kas tapušas teju 30 gadu garumā un vairāki no attēlos redzamajiem cilvēkiem vairs nav starp mums. Vitauta darbs iedvesmo novērtēt cilvēkus, kuri ir mums līdzās, un apzināties novada bagātību. Vitauts ir fotogrāfs un foto kluba "Ogre" ilggadējs vadītājs. Viņa mīlestība pret fotogrāfiju un viņa redzējums par foto kluba nozīmi vairāk nekā desmit gadu vieno fotogrāfus gan no Ogres, gan tuvākajām pilsētām.

Nominācijā "Ogre pasaulē" balva piešķirta pasaules talkas "Ieelpo Purvīti" organizatoriem.

2018. gada 15.septembrī gleznotāja Vilhelma Purvīša dzimtas mājas Taurupes pagasta "Vecjauži" bija viena no Pasaules talkas norises vietām. Talkas laikā tika būtiski sakopta un sakārtota ēkas apkārtne, jo tajā piedalījās talcinieki no visas Latvijas, Ogres novada iedzīvotāji, Ogres novada Kultūras centra darbinieki, arī Ogres Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Latvija bija viena no 150 pasaules valstīm, kas piedalījās Pasaules talkā, kuras organizatore Latvijā ir Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme. Organizatorisko un tehnisko atbalstu talkai nodrošināja Taurupes pagasts un pagasta vadītājs Jānis Stafeckis. Talkas laikā bijušās palīgēkas drupās notika Ogres Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde - lielformāta darbi par Vilhelma Purvīša gleznu tēmu. Ar Latvijas institūta un tā direktores Aivas Rozenbergas gādību tiešraidē sociālajos tīklos talku translēja 158 pasaules valstīs.

Gada balvas svinīgo ceremoniju vadīja mūziķi Kristīne Kārkle un Marts Kristiāns Kalniņš.

