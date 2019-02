Ogres Valsts ģimnāzijā svin Žetonu vakaru

22.februārī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās svinīgs skolas žetonu pasniegšanas pasākums topošajiem 68 skolas absolventiem.

Šogad Ogres Valsts ģimnāzijā ir trīs divpadsmitās klases, kurās skolēni apgūst savām interesēm un spējām atbilstošas programmas.

12.a klase, kuras audzinātāja ir kulturoloģijas skolotāja Vineta Oboznaja, ir vairāk tendēta uz mākslinieciskām izpausmēm. Šajā klasē 21 skolēns apgūst humanitāro un vispārizglītojošo programmu.

Savukārt 12.b klases un 12.d klases skolēni specializējas matemātikā un dabaszinībās. 12.b klasē, kuru audzina matemātikas skolotāja Irina Bogdanova, mācās 24 skolēni, bet sporta skolotājas Dainas Sergejevas – 12.d – klasi absolvēs 23 jaunieši. Klases audzinātāja 12.d uztur sportiskā formā, par ko varēja pārliecināties arī Žetonu vakara gaitā.

"Vai jūs varat iedomāties, ka pēc trim mēnešiem mēs pabeigsim šo skolu? Baudīsim mirkļus, kamēr vēl visi esam kopā. Visus šos gadus esam gājuši cieši cits citam blakus, bet nu būs jādodas katram uz savu pusi. Vēl ir nedaudz laika, kas jāizmanto, jo skolas gadus mēs atcerēsimies un pieminēsim vienmēr. Tāpēc mēs esam ļoti daudz strādājuši, lai šo vakaru padarītu neaizmirstamu," pasākuma ievadā atklāja skolēni.

Atceroties Ogres Valsts ģimnāzijā pavadīto laiku, 12.klašu skolēni atraktīvos priekšnesumos pauda emocijas un atmiņas par skolā piedzīvoto un pārdzīvoto, liekot lietā talantus dziedāšanā, dejošanā un ķīmisko eksperimentu veikšanā.

Pirms žetonu pasniegšanas divpadsmitos uzrunāja Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce.

"Esmu ļoti priecīga par to, ko es šodien redzēju. Tas ir vienotības gars un vienotības spēks, ko varēja just. Vienā kopīgā priekšnesumā apvienojās 68 dažādas personības no trim atšķirīgām klasēm, bet jūs vieno vērtības, ko jums devušas jūsu ģimenes. Tikpat vienotus vēlamies jūs redzēt arī eksāmenos. Man ir patiess prieks, ka Ogres Valsts ģimnāzijā šogad izauguši tik vareni divpadsmitie," atzina direktore.

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore uzsvēra, ka žetons ir skolas piederības un spēka zīme.

"Šodien jūs saņemsit Ogres Valsts ģimnāzijas žetonu. Varbūt šobrīd jums tas šķitīs mazsvarīgs, bet pēc pieciem, desmit vai divdesmit gadiem, dodoties uz skolas salidojumu, jūs atkal uzmeklēsit skolas žetonu un piespraudīsit pie apģērba un lepni atbrauksit uz Ogres Valsts ģimnāziju, kur jūs esat ieguvuši vidējo izglītību. Bet varbūt jau pirmdien jums radīsies vēlēšanās ar žetonu atnākt uz skolu. Tā ir piederības zīme, kura ir neizdzēšama no jūsu biogrāfijas, jo jūs vienmēr apliecināsit, ka vidējo izglītību esat ieguvuši Ogres Valsts ģimnāzijā. Tas ir arī spēka simbols. Mums ir tādi absolventi, kuri žetonu nēsā arī būdami Latvijas Universitātes studenti. Žetons apliecina, ka viņi Ogres Valsts ģimnāzijā ieguvuši zināšanas, kas viņiem ļauj kļūt par to, ko viņi vēlas," norādīja A.Bērce.

Svinīgajā pasākumā 12.klašu skolēni pateicās vecākiem par audzināšanu un skolotājiem par sniegtajām zinībām. Svinīgais pasākums izskanēja ar kopīgi nodziedātu Ogres Valsts ģimnāzijas himnu.

