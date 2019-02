Ogresgalā plāno organizēt āra pasākumus

Ogrēniete Elīna Aupe vada Ogresgala Tautas namu kopš pagājušā gada septembra. Pirms tam viņa strādāja Ogres novada Kultūras centrā par bērnu un jauniešu pasākumu koordinatori.

Kultūra ir aicinājums

Elīna ir absolvējusi Ekonomikas un kultūras augstskolu, ieguvusi bakalaura grādu kultūras vadībā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātē maģistra grādu ekonomikā. Kultūra ir Elīnas aicinājums, tāpēc viņa arī pieņēma izaicinājumu vadīt Ogresgala Tautas namu.



Iegādāti jauni krēsli

Uzsākot darbu, E.Aupe plānoja pasākumus un remontdarbus atlikušā budžeta ietvaros. Vēl pagājušā gada beigās izdevās iegādāties 200 jaunus krēslus tautas nama lielajai zālei, vecie bija krietni nolietojušies. Runājot par nākamajiem saimnieciskajiem darbiem, ko nākotnē vajadzētu veikt, Elīna min Lielās zāles vestibila un Lielās zāles renovāciju, tai skaitā skatuves pārbūvi, jo tā nav funkcionāla. Nākamgad Ogresgalā notiks Emīla Dārziņa 120 gadu jubilejas pasākums un iespēju robežās plānots sakārtot tautas nama apkārtni.

Elīnai ir iecere izveidot atbilstošas telpas, kur pārģērbties bērniem pirms mēģinājumiem, kā arī ierīkot multifunkcionālu telpu, kur varētu notikt dažādas nodarbības. Plānots ieviest arī jaunas nodarbības pieaugušo radošajām izpausmēm. Sākot strādāt Ogresgalā, E.Aupei radusies ideja organizēt "Mazuļu rītus", tā pārrunāta ar kolēģēm bibliotēkā, kurām arī šāda doma bijusi, taču tās īstenošanai nepieciešamas pielāgota telpa, tādēļ šogad iesniegušas pašvaldības projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" projektu, kas paredz bibliotēkā ierīkot multifunkcionālu telpu, kur varētu organizēt arī "Mazuļu rītus".



Patīkamas pārmaiņas, iegādājoties biļetes

"Domājot par pasākumiem, pagājušais gads bija pateicīgs ar to, ka noritēja simtgades zīmē. Piemēram, bija iespēja rādīt dažāda žanra Latvijā tapušas filmas, līdz ar to piedāvājumu varēja veidot katrai gaumei, dzirdēju labas atsauksmes no apmeklētājiem. Novembris aizritēja valsts svētku zīmē. Par godu arī valsts jubilejai roku rokā ar I.Dudeli radījām svētku koncertu, iesaistot ne tikai tautas nama kolektīvus, bet arī Ogresgala pamatskolas un PII "Ābelīte" kolektīvus, rezultātā tapa ļoti jauks pasākums. Decembrī organizējām arī Ziemassvētku egles iedegšanu, kur liels paldies jāsaka firmai "Edan Elektro" par sadarbību, tehniskiem risinājumiem un atbalstu," ir pateicīga E.Aupe.



Tika ieviestas arī patīkamas pārmaiņas biļešu iegādē – biļetes uz pasākumiem Ogresgala Tautas namā var iegādāties ne tikai uz vietas pirms pasākumiem, bet arī "Biļešu paradīzē", turklāt biļešu cenas tiek diferencētas, piemērojot atlaides Ogres novadnieka kartes īpašniekiem vai ar QR kodu (lietotnē "Ogres novadnieks"). Vadoties pēc pasākuma mērķauditorijas, tiek piedāvātas atlaides arī Ģimenes 3+ kartes un pensionāru kartes īpašniekiem.



Plāno ieviest brīvdabas kino

Šogad Ogresgalā plānoti ne tikai dažādi tradicionālie pasākumi – Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki. "Nekad iepriekš Ogresgalā nav atzīmēts 4.maijs jeb Baltā galdauta svētki. Jau šobrīd domāju par to, ka šādu tradīciju tomēr varētu ieviest," atklāj tautas nama vadītāja. "Izpētot, kādi pasākumi šeit ir notikuši un kādi patīk cilvēkiem, radās doma, ka Ogresgalā potenciāls varētu būt meistarklasēm. Liels ieguvums ir virtuve, kas atrodas Mazajā zālē, tāpēc varu organizēt pasākumus, kas saistīti ar konditoreju. Man ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar ogrēnieti Diānu Jurdžu no "Dizaina gardumiem", kopīgi esam organizējušas jau vairākas meistardarbnīcas, turklāt cilvēkiem ir iespēja radoši darboties un iemācīties ko jaunu," saka Elīna.



Līdz šim kopīgi gatavoti zefīri, glazētas piparkūkas, 23.februārī notika ciparkūku, bet 23.martā būs eklēru meistarklase. Nodarbību tēmas noteikti tiks atkārtotas, jo pieprasījums ir liels un vietas tiek rezervētas trīs dienu laikā. Pavasarī plānots organizēt arī galda dekorēšanas meistarklasi no dzīvajiem ziediem. Vasarā Tradīciju parkā plānots rādīt brīvdabas kino. 1.jūnijā tiks organizēti jau otrie Ogresgala pagasta svētki, kas šogad plānoti Ciemupē. Decembrī noteikti notiks Ziemassvētku egles iedegšana un Adventes koncerts.



"Ogresgals ir ļoti skaists, un tam ir dažādu āra pasākumu organizēšanai pateicīga vide, tāpēc arī ir plāni par brīvdabas kino vakaru ieviešanu. Ļoti skaista vieta ir bijušais hipodroms, kur agrāk ir notikuši daži pasākumi, bet to organizēšanai nav īsti piemērota infrastruktūra. Prieks, ka šogad ir apstiprināts Ogres novada pašvaldības projekts "Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšana Ogresgala pagastā", kuru īstenojot, šī teritorija tiks labiekārtota un sakārtota arī infrastruktūra," priecājas tautas nama vadītāja.



Uzklausa tautas nama apmeklētāju vēlmes

Elīna atklāj, ka, domājot par to, kādus pasākumus organizēt, galvenokārt vadās pēc izjūtām, aktualitātēm kultūras dzīvē un sabiedrībā, labprāt uzklausa, ko paši iedzīvotāji vēlas, jo viņi ir tie, kuriem šie pasākumi tiek radīti. Kādā reizē Elīnai vaicāts, vai tiks atjaunota tradīcija doties uz izbraukuma teātri. Ņemot vērā šo lūgumu, Elīna jau martā plāno šādu pasākumu. Raksturojot aktīvākās auditorijas, Elīna novērojusi, ka Ogresgalā tās ir ģimenes un iedzīvotāji darbaspējas vecumā.



Darbojas vairāki kolektīvi

Ogresgala Tautas namā darbojas arī vairāki kolektīvi: bērnu deju kolektīvs "Ābolēni" un jauniešu deju kolektīvs "Ābeļzieds", ko vada Egita Tontegode un koncertmeistare Gunta Pupina, arī jauktais vokālais ansamblis "Saime" un sieviešu ansamblis "Dūjas", ko vada Inese Dudele, koncertmeistare Līga Valaine. Darbojas arī vokāli instrumentālais ansamblis "Kanēlis", kuru vada Māris Blicavs, kā arī keramikas darbnīca bērniem, ko vada Sabīne Svece, kura arī ļoti aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Vēl esot iecere izveidot folkloras kopu.



E.Aupe atgādina, ka Ogresgala Tautas namā ikvienam ir pieejams pakalpojums telpu īre, individuālos pasākumus var organizēt gan Lielajā, gan Mazajā zālē.



Informē par pasākumiem Ogresgalā un Ciemupē

Lai informētu iedzīvotājus par plānotajiem pasākumiem, Elīna izvieto afišas tautas namā, citās Ogresgala iestādēs, kā arī uz afišu stendiem pilsētvidē. Informācija par pasākumiem tiek publicēta pašvaldības izdevumā "Ogrēnietis", arī lietotnē "Ogres novadnieks", "okultura.lv" un portālā "OgreNet.lv". Elīna ir izveidojusi arī Facebook lapu "Ogresgala pagasts", kurā ievieto aktuālo informāciju par notikumiem Ogresgalā un Ciemupē.



"Attiecībā uz kultūras dzīvi Ogresgalā idejas, plāni un ieceres man ir daudz. Un es patiešām priecājos par atsaucību no iedzīvotāju puses, kas man sniedz stimulu strādāt un radīt," piebilst Ogresgala Tautas nama vadītāja E.Aupe.

