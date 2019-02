VPDK "Sunta"atzīmē 40 gadu jubileju

"Es atradu to, ko pazaudēju. Tas bija labais dzīvotprieks!" - ar šādu moto 23. februāra vakarā Suntažu Kultūras namā tika atzīmēta vidējās paaudzes deju kolektīva (VDK) "Sunta" 40 gadu jubileja.

Jubilejas koncertu atklāja Suntažu Kultūras nama vadītāja Dzidra Sproģe, kura iepazīstināja klātesošos ar "Suntas" vēsturi. 1978. gadā, pateicoties Hertas un Imanta Ivanovu neatlaidībai un uzņēmībai, kā arī ar Dz.Sproģes atbalstu Suntažos tika izveidots pirmais vidējās paaudzes deju kolektīvs Ogres rajonā Lūcijas Bērziņas, retrodeju speciālistes, vadībā.

Sākumā kolektīvs dejoja senās balles dejas, ar šo programmu pat piedalījās Dziesmu un Deju svētkos 1980. gadā. Ar laiku attīstījās jauni kolektīvi, kuriem tika meklēts piemērots repertuārs, veidojās vidējās paaudzes deju kolektīvi. Balles tērpus nomainīja tautas tērpi. Šajos gados mainījies 'Suntas" sastāvs, 40 gadu laikā kolektīvā dejojuši vairāk nekā 60 dejotāji.

Dz.Sproģe iepazīstināja ar dejotājiem, kuri "Suntā' dejo šobrīd – Āris Plūģis (dejo pirmo gadu), Jolanta un Guntars Kļaviņi (2. gadu), Sanda Zariņa (2. gadu), Santa Kārkliņa (4.gadu), Zanda Grišāne (5.gadu), Guntars Briģis (dejo 9. gadu), Ilze Ozola un Dzintars Ūdris (10. gadu), Ivonna un Jānis Gisiči (10. un 12. gadu), Santa un Jānis Laurinoviči (11. un 12. gadu), Kristīna Briķe un Andris Eiduks (12. gadu), Gunta un Sergejs Farini (16. gadu), Imants Liepiņš (26. gadu), Dzintars Andževs (34. gadu).

Kolektīva vadītāja Skaidrīte Andževa kopā ar "Suntu" ir 34. gadu. Dz.Sproģe atklāja, ka S. Andževas šīgada jaunrades dejas "Nāc, iesim" un "Zipčiks" iekļautas 2019. gada "Jaunrades deju" grāmatā. Kopā ar kolektīvu 27 gadus bijusi tā koncertmeistare Sandra Trasūne.

Klātesošos uzrunāja Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns, kurš pauda prieku, ka "Suntas" jubilejas reizē Suntažos sabraukuši tik daudzi kolektīva atbalstītāji un draugi, kā arī atklāja, ka ar šo kolektīvu viņam pašam ir personīgas attiecības – tajā savulaik dejojusi viņa mamma, no 1990. līdz 1993.gadam – viņš pats un vēlāk daudzus gadus arī viņa sieva. V.Ancāns kolektīvam vēlēja veiksmi turpmākā darbībā, kā arī pateicās kolektīva vadītājai S.Andževai un koncertmeistarei S.Trasūnei.

"Suntu" svētkos sveica arī Ogres novada Kultūras centra vadītāja Antra Purviņa, kura atklāja – lai kolektīvs varētu tik ilgi pastāvēt, ir jābūt četriem priekšnoteikumiem – pirmkārt, svarīgi ir kolektīva dalībnieki, jo bez dalībniekiem kolektīvs nevar pastāvēt, otrkārt, kolektīva vadītājs. "Kolektīva vadītājs ir kolektīva spogulis, un "Suntā" var redzēt Skaidrītes rakstura iezīmes, radošumu, organizētību,' piebilda A.Purviņa, kā trešo priekšnoteikumu nosaucot pašvaldības atbalstu, un tāds "Suntai" nenoliedzami ir – to sniedz gan Suntažu Kultūras nams, gan pagasta pārvalde. Bet ceturtais – atbalstītāji, skatītāji, ģimenes, kuriem jāsaka paldies, ka kolektīvs var sanākt kopā un veltīt laiku dejai.

Par radošu, nesavtīgu darbu, kas veltīts "Suntai', A.Purviņa pasniedza Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu "Suntas' dejotājiem Andrim Eidukam, Imantam Liepiņam un Dzintaram Andževam, koncertmeistarei Sandrai Trasūnei, par ilggadēju, nesavtīgu un radošu darbu, veiksmīgu dalību deju skatēs – vadītājai Skaidrītei Andževai.

Ogres deju apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre atklāja, ka 40 gadu laikā Ogres apriņķī (Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novads) ir izveidojušies un šobrīd darbojas 12 vidējās paaudzes deju kolektīvi, no kuriem "Sunta" bija pirmais. "Kas ir "Sunta"? Tā ir Skaidrīte. "Sunta" ir īpašs kolektīvs ar to, ka apbrīnojams ir kolektīva vadītājas radītspējas talants. Viņa gandrīz katrā Valmieras jaunrades deju konkursā piedalās ar savu radīto deju. Ja to nav iestudējusi "Suntai", tad kādam citam rajona kolektīvam," sacīja I.Mistre, vēlot kolektīva dalībniekiem, lai "Sunta" viņiem ir enerģijas lādiņš ikdienas dzīvē, bet vadītājai – neuztraukties, ka jaunrades dejās neiegūst godalgotas vietas. "Galvenais, ka S.Andževas dejas mīl tauta un dejo visā Latvijā," piebilda I.Mistre. Ogres deju apriņķa virsvadītāja pateicās arī kolektīva koncertmeistarei S.Trasūnei.

Svētku koncerts sākās ar pašu mazāko dejotāju, divus līdz piecus gadus veco "Suntariņu" sveicienu. Koncertā bez svētku gaviļniekiem uzstājās arī vieskolektīvi – VPDK "Ūsa" (vadītāja Tatjana Madžule), VPDK "Raksti" (Agrita Kaužena), VPDK "Stopiņš", (Aiga Medne), VPDK "Stelpe" (Lāsma Skābuliņa), VPDK "Svirlauka" (Liene Liniņa), VPDK "Līksme" (Iveta Kļaviņa), VPDK "Lustīgais" (Ervīns Kaužens). Svētkos "Suntu" sveica šī kolektīva bijušie dalībnieki, kultūras nama pašdarbības kolektīvi un uzaicinātie draugu deju kolektīvi.

Iedvesmoti un pozitīvas enerģijas uzlādēti, "Suntas" dejotāji dodas pretī jauniem izaicinājumiem un aicina kolektīvam pievienoties jaunus dejotājus!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43338