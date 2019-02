Ogrē ceļojošā izstāde "Garīgā veselība" un tikšanās ar psihiatru

No 4. līdz 29.martam Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē būs apskatāma Eiropas sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros organizētā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā izstāde "Garīgā veselība".

Izstādes mērķis ir, sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem, veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai.

Izstādes ietvaros 28.martā plkst. 12 Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē notiks bezmaksas ārsta psihiatra lekcija "Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem".

Lekcijas mērķis ir veicināt zināšanas par to, kā depresīvi garastāvokļa traucējumi ietekmē cilvēka kopējo veselību, darba un dzīves kvalitāti, izpratni par to, kā atpazīt, kad garastāvokļa traucējumi kļūst par veselības traucējumu, kad un kādēļ jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus, ko darīt, lai izvairītos no depresijas. Lekcijas sagatavojuši Veselības centra "Vivendi" speciālisti.

Visi laipni aicināti apskatīt izstādi un piedalīties lekcijā!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43349