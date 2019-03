OVMM aicina iepazīt Voldemāru Jāņkalniņu gleznās

Sestdien gleznotāja Vilhelma Purvīša nedēļa "Ieelpo Purvīti Ogrē!" iesākās Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) ar V.Purvīša skolnieka Voldemāra Jāņkalniņa (1914 – 1990) darbu izstādi.

Ogres novada Kultūras centra direktore Antra Purviņa cer, ka V.Purvīša nedēļa Ogrē pavērs ceļu V.Jāņkalniņa talanta un paveiktā ieraudzīšanai.

Latvijas Mākslas akadēmijas profesore un mākslas vēsturniece Kristīne Ogle nolasīja lekciju par Vilhelma Purvīša skolniekiem, arī par V.Jāņkalniņu, kurš ar šo izstādi OVMM ir kā gandrīz no jauna atklāts gleznotājs.

Izstāžu un ekspozīciju kuratore Dagnija Vegnere atzīst, ka arī OVMM speciālisti ar interesi lūkojas pēc vēstures liecībām un materiāliem par cilvēkiem, kas Ogres novadam un Latvijai nozīmīgi. V.Jāņkalniņa tēvs savulaik bijis prasmīgs un pieprasīts drēbnieks. Profesija ļāvusi nopelnīt tik daudz, lai Kaudzīšu ielā 1, Ogrē, ģimenei uzceltu divstāvu vasarnīcu.

No OVMM sagatavotā materiāla zināms, ka mākslas pamatus V. Jāņkalniņš apguvis Eduarda Vītola studijā laikā no 1933. līdz 1936.gadam. Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā viņš uzsācis 1936. gadā pie Kārļa Miesnieka un Voldemāra Tones, ar pārtraukumiem tās turpinājis līdz 1943. gadam. 1940.gadā V.Jāņkalniņu uzņēma V.Purvīša vadītajā Dabasskatu meistardarbnīcā. 1944.gadā viņš mobilizēts vācu armijā, bet dezertējis. Pēc kara atsācis studijas Mākslas akadēmijā, tomēr nav pabeidzis. Savā autobiogrāfijā viņš raksta, ka studijas pārtrauca tēva sliktās veselības un materiālo grūtību spiests, bet gleznotājs un mākslas zinātnieks Jurģis Skulme norāda, ka V.Jāņkalniņš izslēgts no Mākslas akadēmijas par formālismu.

D.Vegnere teic, ka jau no tām gleznām vien, kas šobrīd izstādītas apskatei, redzams, ka mākslinieks ir nepārtrauktos meklējumos. Mainās gleznu stils, krāsu gammas…

"Tas tiešām ir atradums! Un vēl jo vairāk prieks, ka tas ir Ogrē!" pauž izstādes kuratore.

Pasākumā savās atmiņās par V.Jāņkalniņu dalījās gleznotājs, grafiķis un mākslas zinātnieks Andrejs Ģērmanis, kuram pašam saistība ar Ogri bijusi jau drīz vien pēc piedzimšanas 1941.gadā.

A.Ģērmanis pastāstīja par vienīgo V.Jāņkalniņa gleznu izstādes tapšanu 1987.gadā Rīgā un aicināja klātesošos popularizēt savus laikabiedrus. Arī tos, kuri vēl nav plaši pazīstami. Jāņkalniņš Mākslas akadēmijas diplomu tā arī neieguva, bet ne vienmēr diploms norāda uz mākslinieka patieso vērtīgumu.

Zigurds Vildfangs, V.Jāņkalniņa radinieks, pateicās OVMM, ka izstāde sarūpēta, par mākslinieku sakot tā: "Lai gan viņš bija rīdzinieks, sirdī viņš bija vistīrākais ogrēnietis! Ogri viņš atcerējās rītā un vakarā."

Voldemāra Jāņkalniņa gleznu izstāde OVMM būs apskatāma līdz 23.aprīlim.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43377