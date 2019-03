Folkloras kopa "Artava" kāzu tradīcijas izdzied dziesmās

Svētdienas pēcpusdienā Ogres novada kultūras centra Foto izstāžu telpā folkloras kopa "Artava" uzņēma viesus, lai koncertā "Kāzu godi" kopā piedzīvotu kāzu rituālus dziesmās un bildēs.

"Šis ir notikums gan klausītājiem, gan arī folkloras kopas dalībniecēm. Ansambļu un kopu vadītāji bieži vien domā par skatuvi, par skatēm, atbildīgiem koncertiem, bet patiesībā pats svarīgākais ir ģimene un dzimta. Tāpēc mēs nolēmām, ka rīkosim koncertu, uz kuru noteikti aicināsim folkloras kopas dalībnieču bērnus, mazbērnus, brāļus, māsas, tuvākos, lai dalītos savā dziesmu pūrā, dzīvesziņā, ko mēs kopjam un daudzinām," atklāja Ogres novada Kultūras centra folkloras kopas "Artava" vadītājs Andris Kapusts. "Es, kā ar folkloru saistīts cilvēks jau vairāk nekā trīsdesmit gadu, esmu apzinājis, kas ir vērtības un kas ir svarīgākais, saskāros ar to, ka folkloras kopu dalībniekiem ir savi dzīvesstāsti, pieredze un dziesmu pūrs. Izvēloties repertuāru šim koncertam, likām kopā dziesmas gan no dzimtu pūra, Ogres apvidus un citur dzirdētām dziesmām."

Koncerts tika veltīts kāzu tematikai, jo, kā atzina pasākuma veidotāji, kāzas ir īpaša kultūras vērtība, kas visām pasaules tautām ir ļoti daudzveidīga.

Arī latviešu kāzu dziesmu pūrs vienmēr ir bijis bagātīgs. Krišjāņa Barona tautasdziesmu apkopojuma "Latvju dainas" no sešiem sējumiem lielāko daļu aizņem tieši kāzu dziesmas.

Koncertā folkloras kopa "Artava" dziedāja gan skumjas, gan jautras kāzu dziesmas no dažādiem rituāliem un izdarībām – līgavas ģērbšanas un gatavošanās kāzām, līgavas raudināšanas, atvadīšanās no tēva mājām, mičošanas, apdziedāšanās, kā arī dzīvespriecīgas kāzu galda dziesmas.

Līdztekus dziesmu programmai tika demonstrēta attēlu galerija, kurā eksponētas kopas dalībnieču un viņu tuvāko radu kāzu fotogrāfijas un senākiem laikiem līdz mūsdienām.

Kā atklāja A.Kapusts, sākotnēji kāzu fotogrāfiju demonstrēšanai viņš esot vēlējies izmantot attēlus no Janīnas Kursītes grāmatas "Kāzas Latgalē", bet izrādījās, ka arī pašām kolektīva dalībniecēm ir iespaidīgi fotogrāfiju krājumi no pašu un radu kāzām. Par katru no fotogrāfijām to īpašniekiem bija arī savs stāsts. Jaunākajai paaudzei bija interesanti vērot, kādas kāzu tradīcijas, modes, frizūras bijušas pirms piecdesmit un vairāk gadiem.

Lai viesi justos kā kāzās, koncerta apmeklētāji ieņēma vietas pie balti klātiem galdiem un cienājās ar pīrāgiem, cepumiem, tēju un kafiju.

