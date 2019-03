Ogrē par ceļazīmi uz finālu sacenšas Rīgas reģiona amatierteātri

Šajā nedēļas nogalē Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) norisinās Latvijas amatierteātru iestudējumu skate "Gada izrāde 2018", kurā piedalās arī Ogres novada amatierteātri.

Sestdien - skates pirmajā dienā – žūrijas vērtējumam savus iestudējumus nodeva arī Ķeipenes amatierteātris "Pūce" (režisore Alda Račika) un Madlienas amatierteātris (režisors Gundars Cauka). Ķeipenieši skatē piedalījās ar Aivas Birbeles lugu "Kapusvētku PR", bet madlienieši – ar Valentīna Krasnogorova lugu "Neuzticības prieki".

"Šo lugu - "Kapusvētku PR" – izvēlējāmies tāpēc, ka tajā vienlaikus var spēlēt visi četrpadsmit Ķeipenes amatierteātra aktieri. Viņi paši vēlējās iestudēt lugu, kur var būt visi kopā uz skatuves, jo iepriekšējā gadā iestudējām divas lugas un dalījām sastāvu," stāsta A.Račika.

Režisore arī uzsver, ka ir ļoti grūti, pat neiespējami, sapulcināt visus reizē uz mēģinājumiem, jo Ķeipenes amatierteātra aktieri ikdienā strādā Rīgā, Jūrmalā, Siguldā un citviet. "Visi kopā tiekamies tikai izrādēs, bet es esmu laimīga, ka man ir tik brīnišķīgi aktieri. Īpaši pēdējos divos gados sastāvs ir nostabilizējies, un visi spēlē līdzvērtīgi. Daži aktieri darbojas teātrī jau no tā pirmsākumiem. Ķeipenes amatierteātrim jau 18.sezona, un pēc pāris gadiem svinēsim 20.jubileju."

Sarmīte Mežapuķe spēlēja divas izrādes pēc kārtas – gan Ķeipenes amatierteātra, gan Madlienas amatierteātra sastāvā. Kā atklāja A.Račika, Sarmīte Mežapuķe sākumā bijusi tikai Madlienas amatierteātra aktrise, bet viņai tik ļoti iepaticies Ķeipenes amatierteātris, ka tagad viņa spēlē abos.

"Kopumā var redzēt, ka katrs kolektīvs strādā ar lielu aizrautību. Amatierteātri iestudējuši lugas, kas viņiem pašiem ir interesantas. Salīdzinājumā ar iepriekšējos gados Ogrē skatē redzēto, jāsecina, ka šogad līmenis ir nedaudz zemāks. Par dažiem kolektīviem pat rodas jautājums, kāpēc viņi ir izvirzīti uz reģionālo skati," pēc pirmo četru izrāžu noskatīšanās Ogres novada Kultūras centrā portālam "OgreNet.lv" atklāja teātra zinātniece un kritiķe, portāla "Kroders.lv" galvenā redaktore Ieva Rodiņa, kura skates vērtē pēdējos piecus gadus.

I.Rodiņa atzīst, ka Latvijā amatierteātru nozare ir ļoti bagātīga un daudzveidīga: "Katru gadu vērojot skates, interesanti sekot kolektīviem, kuriem ir tā augstākā latiņa, - kā tiek realizētas mākslinieciskās ieceres, kā attīstās kolektīva līmenis, kas dažkārt ir līdzvērtīgs profesionālajam teātrim. Bieži vien amatierteātri ir pat krietni interesantāki."

Žūrijā amatierteātru sniegumu vērtēja arī Jānis Siliņš, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs; Maija Svarinska, teātra zinātniece un kritiķe, žurnāla "Teātra Vēstnesis" redaktore; teātra kritiķe Dita Jonīte.

Pēc katras izrādes noskatīšanās Latvijas Nacionālā Kultūras centra amatierteātru eksperte Dace Vilne pateicās kolektīviem un režisoriem.

"Latvijā ir vairāk nekā 400 amatierteātru, kas ir ļoti dažādi. Arī režisoru profesionālais līmenis un varēšana ir atšķirīga. To var just arī skatē. Daudz kas, protams, atkarīgs arī no izvēlētā repertuāra – vai aktieris var izdarīt to, ko režisors iedomājies, vai gluži otrādi – pats režisors līdz galam nav sapratis materiālu un nevar to nodot tālāk saviem aktieriem, lai viņi to varētu īstenot uz skatuves," skatē redzēto vērtē D.Vilne. Un piebilst: "Brīnišķīgi, ka Ogres un apkārtējos novados cilvēki savā brīvajā laikā darbojas amatierteātros – viņi vēlas atpūsties ne tikai baudot, bet arī paši radot. Latvieši bez teātra nevar dzīvot, tāpat kā bez kora dziesmām un tautas dejām."

Sestdien Ogrē tika nospēlētas piecas izrādes. Svētdien, 10.martā, žūrija vērtēs Ogres Tautas teātra izrādi "Ivanovs", kura notiks Ogres Teātra telpā.

Pēc visu rezultātu apkopošanas, tiks izvēlēti desmit labākie amatierteātru iestudējumi, kas piedalīsies finālā, lai noskaidrotu "Gada izrādi 2018".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43423