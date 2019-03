Ogres Mūzikas skolas audzēkņi iedvesmojas no Raimonda Paula

18.martā uz koncertsarunu ciklā "Muzikālās personības" Ogres Mūzikas skolas direktors Atvars Lakstīgala šoreiz bija aicinājis komponistu Raimondu Paulu.

Komponists dalījās atmiņās ar audzēkņiem un viņu vecākiem par pirmo saskarsmi ar mūziku. Četru gadu vecumā sācis apgūt klavierspēli, jo vijolei pirksti esot bijuši par resnu, atklāja R.Pauls. Mūzikai pievērsās tēva iespaidā, kurš bija fabrikas strādnieks – stikla pūtējs - un fanātisks mūzikas mīļotājs.

"Mūsu mājiņa Iļguciemā atradās zemā vietā ar logiem pret ielu. Kad strādnieki no vietējām fabrikām pēcpusdienā nāca mājās no darba, es pie atvērta loga spēlēju melodijas no amerikāņu muzikālās kinofilmas "Saules ielejas serenāde". Viņi tur stāvēja, klausījās un aplaudēja," savas pianista karjeras pirmsākumus atceras R.Pauls, kurš visu radošo mūžu pulcinājis pilnas koncertzāles Latvijā un ārpus tās. Arī Ogres Mūzikas skolas zāle šajā tikšanās reizē bija pārpildīta – audzēkņi sēdēja pat uz skatuves un stāvēja kājās, lai redzētu un dzirdētu spēlējam Latvijas mūzikas leģendu.

Klausoties Maestro bērnības un skolas gadu stāstus, A.Lakstīgala aicināja audzēkņus novērtēt šo laiku, kas viņiem dots un izmantot to talanta attīstībai. Ogres Mūzikas skolas direktors atcerējās, ka ir vecāki, kuri nāk pieteikt savu atvasi mūzikas skolā ar mērķi, lai iemācās spēlēt klavieres tikpat labi kā Raimonds Pauls.

R.Pauls, kurš absolvējis mūzikas augstskolu kā pianists, bet popularitāti iekarojis kā estrādes un džeza mūzikas pārstāvis, atgādināja audzēkņiem, ka visa pamatā ir klasiskā mūzika, lai arī kādu ceļu mūzikā viņi pēc tam izvēlētos. Šīs zināšanas dod nesalīdzināmas priekšrocības, piebilda arī A.Lakstīgala.

"Mūzika ir brīnišķīga lieta, bet no tevis daudz tiek prasīts. Viens ir, tā sauktais mūzikas mīļotājs, kurš iemācīsies spēlēt mūzikas instrumentu, bet nekad nekļūs par profesionāli, bet ies uz koncertiem - klausīsies klasisko mūziku un citu žanru mūziku, bet, ja kāds no jums domā par profesionālo mākslu, tas ir pavisam kaut kas cits. Tad ir jābūt pilnīgai atdevei mūzikai un savam instrumentam," sacīja R.Pauls.

Viesis vēlēja Ogres Mūzikas skolai katru gadu rīkot konkursus, lai noteiktu talantīgākos un dotu viņiem iespēju iekarot mūzikas virsotnes.

Ciklā "Muzikālās personības" Ogres Mūzikas skolas audzēkņi jau tikušies ar flautisti Ditu Krenbergu, pianistu Vestardu Šimkus, diriģentu Māri Sirmo un Valsts Akadēmisko kori "Latvija" , "Xylem Trio" - pianistu Raimondu Petrauski, saksofonistu Oskaru Petrauski un sitamo instrumentu spēles meistaru Rihardu Zaļupi.

Tā jau ir tradīcija, ka Ogres Mūzikas skola un tās direktors Atvars Lakstīgala koncertsarunu ciklā "Muzikālās personības" piedāvā iepazīties ar Latvijā un pasaulē pazīstamiem mūziķiem ar mērķi iedvesmot gan mūzikas skolas audzēkņus, vecākus un pasniedzējus, gan arī mūsu sabiedrību kopumā.

