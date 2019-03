Ogrē izskanējis koncerts "Pūtīsim no visas sirds"

23.martā Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielo zāli pieskandināja Kultūras pils "Ziemeļblāzma" pūtēju orķestris "Fanfara", Ozolnieku novada pūtēju orķestris "Zelmeri Pro" un pašmāju "Horizonts".

Atklājot koncertu, ONKC pūtēju orķestra "Horizonts" prezidents Vilis Kokamegi klausītājiem skaidroja, kā radies koncerta nosaukums: "Pagājušajā gadā notika Latvijas simtgades Dziesmu svētki, un it visur bija redzami uzraksti - "Mēs dziedāsim no visas sirds" un "Mēs dejosim no visas sirds", bet nekur nevarēja atrast uzrakstu "Mēs pūtīsim no visas sirds". Tad darīsim to šovakar!"

Daļu no koncertā izskanējušajiem skaņdarbiem mūziķi nākamās nedēļas nogalē atskaņos Siguldā, kur norisināsies viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pūtēju orķestriem - X Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalīsies 38 pūtēju orķestri – kopā ap 1400 mūziķu četrās grūtības pakāpju grupās.

Šāds kopīgs pūtēju orķestru koncerts Ogrē notika jau otro reizi. "Aicinu ciemos draugus un kolēģus. Ar lielāko daļu no šovakar koncertējušiem mūziķiem esmu kopā mācījies, strādājis un spēlējis. Šī ir otrā reize, kad tiekamies Ogrē un mēģinām to ieviest kā tradīciju," atklāj ONKC pūtēju orķestra "Horizonts" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Tomass Kokamegi.

ONKC pūtēju orķestri šogad vēl dzirdēsim 4.maijā Baltā galdauta svētkos, Ogres pilsētas svētkos un, protams, Latvijas valsts svētkos 18.novembrī. T.Kokamegi sola, ka klausītāji no pūtēju orķestra "Horizonts" vasaras gaitā varēs sagaidīt arī kādus patīkamus pārsteigumus.

