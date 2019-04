30. martā Suntažu Kultūras namā notika folkloras kopu sadziedāšanās koncerts "Pavasara rotāšana"

Stārķi slaidi apmeta loku pār Suntažiem, kā pārskatot, vai ar pērn atstātajām ligzdām viss ir kārtībā. Beidzot arī viņi ir klāt. Strazdi, cīruļi, gulbji, zosis un citi pavasara ceļotāji jau vairākas nedēļas pieskandina Suntažus. Stārķi atlaižas klusēdami, un tad no saviem torņiem vēro kā tad nu suntažniekiem klājas.

Kāpēc pie kultūras nama tik siltā dienā, kāds bija izvērsies 30.marts, tāda rosība? Rādīt pavasara rotāšanas dziesmas Suntažos sabrauca astoņas folkloras kopas. Stārķi galvas vien nogrozīja, ka nav par agru, jo rotā ganos iedami, viens otru sasaukdami, ar savām pavasara gavilēm līdz ar visu dzīvo radību, kas rosās visās malās. Zaļas zāles vēl tak nav.

Te nu Līga Broduža, Suntažu kopas "Saule" vadītāja, teica savu vārdu, ka jāceļ šīs dziesmas no pūra lādēm ārā. Un Suntažos divas stundas rotāja "Mālis" no Mālpils (vadītājs Andris Kapusts), "Avots" no Tukuma (vadītāja Anita Stikāne), "Laukam pāri" no Ceraukstes (vadītāja Elīna Kūla–Braže), folkloras kopu draugi "Saules meitas" no Tīnūžiem (vadītāja Līga Dziedātāja), "Rāmupe" no Katlakana (vadītājs Andris Kapusts), "Urgas" no Kokneses (vadītāja Inguna Žogota) un "Vecsaule" no Vecsaules (vadītāja Dace Prūse).

Balsij ir jāizskan viegli. Prasme vienam otru sadzirdēt un sajust savu balsu spēku un skanīgumu kopā ar pārējām balsīm. Tā ir rotāšanas būtība. Dzirdējām arī ganu taures un ūsiņu dziesmas, kurās izskanēja vīru balsis. Mūzikas instrumenti šajā reizē vairāk atpūtās, kā skanēja. Tiem vaļu deva pēc koncerta.

Stārķu pāris diezin vai visu to dzirdēja un redzēja, viņi atpūtās no tālā ceļa un pielaboja savu ligzdu, bet dziedātāji un mūsu atbalstītāji dzirdēja. Paldies kopu dziedātājiem, viņu vadītājiem, visiem mīļajiem, kas atrada laiku būt kopā ar mums folkloru kopu saietā "PAVASARA ROTĀŠANA".

Informāciju sagatavoja folkloras kopa "SAULE" dalībniece Lolita Villere

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43577