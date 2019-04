Elita Kļaviņa un "Zorjana Horobraja" Ogres muzejā

5. aprīlī plkst. 18.30 Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma dokumentālā filma "Zorjana Horobraja". Pēc seansa sekos tikšanās ar filmas režisori, aktrisi Elitu Kļaviņu. Sarunu vadīs Nacionālā Kino centra pārstāve Ieva Pitruka.

Filma pirmizrādi piedzīvoja februāra beigās un tās pēdējais seanss "Splendid Palace" kinoteātrī tika izrādīts marta beigās. Kopumā plānoti tikai pāris izbraukuma kino seansi, kuriem līdzi dodas arī pati filmas autore.

Dokumentālā filma ir stāsts par jaunu ģimeni mūsdienu Latvijā. Zorjana (krievu tautības) un Edgars (latvietis) ir jauns pāris no Latvijas laukiem. Septiņpadsmit gadu vecumā viņi kļūst par vecākiem savam pirmajam bērnam. Filma seko līdzi viņu dzīves stāstam divu gadu garumā no otrā bērniņa dzimšanas brīža. Zorjana Horobraja (atvasinot dzimtas vārdu un uzvārdu no senkrievu valodas - Ausma Drosmīgā) nonāk grūtas izvēles priekšā starp savas mātes ieaudzināto pārliecību par laukiem kā vienīgo ģimenei harmonisko dzimtas ligzdu un pilsētu ar tās pelņas un komforta iespējām. Šis stāsts rāda skaudru Latvijas sociālekonomiskās realitātes portretējumu, vienlaikus ļaujot skatītājam iegūt nepastarpinātas klātbūtnes iespaidu ļoti intīmai dzīvei.

Pēc seansa sarunas ar režisori, Jaunā Rīgas teātra aktrisi, 2012. gadā Spēlmaņu nakts balvas "Gada aktrise" un 2018.gadā Lielā Kristapa balvu nominācijā "Labākā aktrise" laureāti Elitu Kļaviņu. Sarunas par to kādi izaicinājumi skāruši, nokļūstot kino kameras otrā pusē. Dalīšanās atmiņās par filmēšanas laiku un attiecībām starp viņu un filmas varoņiem.

Ieejas maksa: 2 EUR.

Biļetes iespējams iegādāties Ogres Vēstures un mākslas muzeja kasē.

