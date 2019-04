Ogres 1.vidusskolas simtgadei gatavo atmiņu grāmatu

1.jūnijā Ogres 1.vidusskola svinēs savu 100 gadu jubileju. Pilnā sparā rit darbs, lai sagatavotu izdošanai unikālu grāmatu – "Mūsu Ogres 1.vidusskola. Absolventu atmiņu krājums".

Rūpes par izdevuma sagatavošanu un izdošanu uzņēmusies Dace Kābele, Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece ārpusstundu darbā, un žurnāliste Vineta Briška. Iecere grāmatai lolota jau vairākus gadu desmitus, rūpīgi krāti, caurskatīti un elektroniski pārrakstīti materiāli. Drukāšanas pakalpojumiem izraudzīts SIA "Parīt Būs".

Ogres 1.vidusskolas mājaslapā sadaļā "Skolai 100" ir "Ogres 1.vidusskolas Absolventu klubs", kurā pēc mācību iestādes beigšanas gadiem atrodami vidusskolas un pamatskolas absolventi, kā arī skolas darbinieki: direktori, direktoru vietnieki, pedagogi un atbalsta personāls. Šeit ikviens var pievienot savas atmiņas par skolu, izlasīt, kas šķitis aktuāls un palicis prātā citiem. Mājaslapā apskatāmas fotogrāfijas – pagaidām tās galvenokārt ir saistībā ar izlaidumiem, bet galerijas var papildināt arī ar citu notikumu liecībām.

V.Briška (skolas 1966.gada absolvente) stāsta: "Lasīts ir reizes septiņas, astoņas, sākot jau no lielajām mapēm skolas muzejā, kad izvēlējāmies, kuras atmiņas ņemt. Skolotāji ir vadījuši daudzus projektus skolēniem, kuros apzināti tie, kuri šeit mācījušies. Būtisks materiāls ir arī no skolas 80-gades svinībām, kad dalībnieki, aizpildot aptaujas lapas, uzrakstīja to, kas nu katram šķitis svarīgs."

Grāmatu sagatavojot, izraudzīts materiāls, kurš varētu būt interesants daudziem. Iespējams, ka lasītāji atmiņu krājumā ieraudzīs arī kādu blēņu vai ēverģēlību, kura pašam sen jau aizmirsusies.

"Gados vecāki cilvēki rakstījuši rūpīgāk, pārdomātāk, sirsnīgāk un pat interesantāk, jo jauniem tas varbūt ir citādāk. Tad, kad tavi bērni un mazbērni pabeidz vidusskolu, tad, kad pats esi sirmu galvu un atnāc uz skolu, tā sajūta ir pavisam cita," atzīst V.Briška.

Šonedēļ Ogres 1.vidusskolas absolventu atmiņu krājums ir pabeigts tik tālu, lai to varētu nosūtīt uz izdevniecību un saņemt signāleksemplāru, kurš jācaurlūko, un tad lielais darbs būs galā. Uz absolventu salidojumu plānots izdot 500 eksemplārus. Ja visiem interesentiem nepietiks – grāmatas cena pagaidām nav zināma, tad iespējama arī papildtirāža.

"Pieteikties simtgades salidojumam var caur Ogres 1.vidusskolas absolventu kluba mājaslapu vai caur Ogres 1.vidusskolas mājaslapu," skaidro D.Kābele. "Mēs lūgtu aizpildīt pieteikšanās anketu, jo tas ļoti palīdzētu plānot pasākuma norisi. No dalībnieku skaita varam savlaicīgāk plānot telpas, galdu un krēslu skaitu. Viss notiks tikai skolā un skolas apkārtnē. Ceram, ka 1.jūnijā būs labs laiks un galdus varēs klāt arī ārā. Anketā ir jautājums arī par dalībnieku priekšlikumiem un katra vēlmēm. Es aicinu visus atsaukties savlaicīgi, lai paspējam visu saplānot. Ir iespēja jau tagad samaksāt dalības maksu norādītajā kontā. No 15.aprīļa skolas kancelejā ieejas biļetes var nopirkt skaidrā naudā. Vienam cilvēkam līdz 15.maijam (ieskaitot) biļete maksā 10 eiro, pēc tam – 15 eiro. Ģimenēm (2 cilvēki) cena ir nemainīga visu laiku – 15 eiro."

"Mēs ceram, ka nāks arī tie absolventi, kuri šajā skolā ir beiguši tikai pamatskolu, 9 klases, un vidusskolā nav gājuši," piebilst V.Briška.

100 gadu jubilejas svinības Ogres 1.vidusskolā šogad paredzētas visiem, kuri te strādājuši, strādā vai mācās. 31.maijā no rīta būs pasākumi skolēniem "Svētki mums un skolai", bet 31.maijā no pulksten 14.00 sāksies "Krāsaini sapņi", kad savās atmiņās un šodienas redzējumā dalīsies bijušie un tagadējie skolas darbinieki, skolas atbalstītāji un sponsori – ieeja ar ielūgumiem.

Savukārt 1.jūnijā Absolventu salidojuma sākums pulksten 20.00.

