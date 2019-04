I.Daugaviete: Ķeipenē vēlamies ielaist laikmetīgo mākslu

Pagājušais gads kultūras dzīvē Ķeipenē bijis ļoti darbīgs – trīs deju kolektīvi pārstāvēja Ķeipeni XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, uzvests muzikāls uzvedums “Lāčplēsis” un citi notikumi. Ķeipenes Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete atklāj, ka šis gads solās būt ne mazāk spraigs.

Kāds bija aizvadītais gads kultūras dzīvē Ķeipenē?

Pagājušais gads bija ļoti darbīgs! Gatavojāmies lielajiem deju svētkiem. Saku “lielajiem deju svētkiem”, jo XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Ķeipeni pārstāvēja trīs deju kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dandzis”, senioru deju kolektīvs “Veldze” un bērnu deju kolektīvs “Zeltupīte”. Saviem dejotājiem (I.Daugaviete vada deju kolektīvu “Veldze”) esmu ļoti pateicīga, ka viņi šajos svētkos bija ļoti patstāvīgi un es svētkus varēju izbaudīt arī kā dejotāja, jo dejoju “Dandzī”. Man ļoti patika, ka gājiens notika Dziesmu svētku sākumā, pēc tam Skonto stadionā koncerts – mēs visi jutāmies tā, ka par mums ir padomāts. Tas radīja svētku sajūtu. Tagad, pēc svētkiem, vēl joprojām atceramies lielisko enerģijas apmaiņu starp deju kolektīviem, kuri pie laukuma nomainīja viens otru. Tas bija ļoti emocionāls mirklis! Visi uz laukuma izjuta lielu vienotību, katrs bija daļa no lielā ornamenta…

Diemžēl, gatavojoties svētkiem, – saspringtais mēģinājumu grafiks, atbildības sajūta, gatavojoties skatēm, - svētku dalībniekos radīja lielu spriedzi, un pēc skaistajiem svētkiem daži nolēma neuzsākt jauno sezonu – atpūsties. Taču, neraugoties uz grūtībām, esam kolektīvus saglabājuši, un viņi turpina apgūt deju repertuāru.

Pagājušajā pavasarī Ķeipenē turpinājām tradīciju Muzeju naktī doties lāpu gājienā pa Ķeipenes muižkunga parka takām. Šogad, 18. maijā plkst.21.30, šis pasākums notiks jau trešo reizi!

Valsts simtgadei par godu tapa skaists pasākums, kas notika 17. novembrī. Iesaistoties visiem pašdarbības kolektīviem, radījām muzikālu uzvedumu par Lāčplēsi. Tam pamatā tika izmantots eposs “Lāčplēsis”, dziesmas no rokoperas. Uzveduma tapšanā iesaistījās ap 80 cilvēku, liels paldies amatierteātra “Pūce” dalībniekiem, deju kolektīviem “Veldze”, “Dandzis” un “Zeltupīte”, vokāli instrumentālajai grupai “Improband”, Garkalnes novada jauniešu deju kolektīvam “Ritenītis”, Laurai Melnei, Aigaram Ozoliņam, Elmāram Milleram, Andim Mietulim, Kristapam Lepsim, Lindai Vingrei, Jurim Vingrim un daudziem citiem. Īpaši jāuzsaka Mareka Liepas šim uzvedumam veidotās video projekcijas. Uzveduma režisores bija Alda Račika un es.

Gada nogalē, 1. decembrī, mums bija skaists notikums – deju kolektīvs “Veldze” atzīmēja 20 gadu jubileju.

Kā iesācies šis gads?

Jā, šis gads turpinās ar dažādiem notikumiem. Gada sākumā Ķeipenē notika bērnu deju kolektīvu sadancis “Deju spēles”. Februārī, kad ārā ir tumšs un drēgns, nolēmām organizēt pasākumus ģimenēm. 1. februārī notika sveču liešanas un vaska drāniņu izgatavošanas darbnīca, tikšanās ar bitenieci Kristīni Kristjansoni. 8. februārī notika “Dziesmu duelis”. Piedalījās 3 komandas. Bija ļoti patīkama atmosfēra, komandas aizrautīgi pildīja sagatavotos uzdevumus. Pasākuma organizēšanā paldies Marekam Liepam un Sanitai Vītumai. Savukārt sadarbībā ar Socializācijas klubu un Olgu Tinkusi 15. februārī pie mums notika erudīcijas un prāta spēļu vakars. Sacentās 5 komandas, arī jaunieši. Iecere februāra piektdienās organizēt šādus pasākumus, manuprāt, izdevās ļoti labi. Domāsim arī nākamgad par šādu pasākumu organizēšanu.

Martā čakli strādāja amatierteātris “Pūce” - piedalījās dažādās skatēs, arī reģionālajā skatē, ieguva labus rezultātus. Ar Aivas Birbeles lugu “Kapusvētki PR” braucām uz dažādiem Latvijas novadiem. Tagad šī luga ir nolikta malā un sācies darbs pie jaunas iestudēšanas – Leldes Stumbres “Kalnu Tāle”. Lugas pirmizrāde visdrīzāk notiks rudenī. Bet bērnu deju kolektīvi jau centīgi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks nākamgad.

Aprīlī notika atpūtas vakars “Tu man patīc no sovhoza laikiem”. Šis pasākums Ķeipenē notika otro gadu un tajā tikās bijušā sovhoza “Ķeipene” darbinieki. Parasti saka, ka rezultāts ir sasniegts, ja pēc plānotā pasākuma beigu laika dejas un jautrība turpinās, un šoreiz notika tieši tā! Liels paldies muzikantam Ērikam Smaļķim, kurš spēj atraisīt jebkuru kompāniju. Cilvēki patiešām izbaudīja kopābūšanu. Bija atbraukuši arī tādi, kuri nepiedalījās pagājušajā gadā. Prieks arī par entuziastiem. Tā, piemēram, ķeipenietis Renārs Heinsbergs bija atnesis savus vecos rokaspulksteņus, dažādus vimpeļus un ordeņus, arī diplomus, kurus pasniedza pasākuma organizatoriem. Pasākumam vajadzēja pieteikties iepriekš, atsaucība nebija tik liela, kā gribēju, un sāku uztraukties, vai vispār to vajag organizēt, bet pēc pasākuma un gūtajām emocijām pārliecinājos, ka ne visu varam rēķināt pēc mērauklas atmaksājas vai neatmaksājas. Cilvēkiem vajag šādus pasākumus.

Februāra sākumā jums tika pasniegts apbalvojums “Gada balva kultūrā” nominācijā “Radošā dzirksts”. Kādas emocijas izraisīja šis notikums?

Šī balva man bija ļoti liels pārsteigums! 2.februārī, kad notika pasākums, man ar deju kolektīvu “Veldze” bija jābūt Suntažos, bet iepriekš, tiekoties ar Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centrs" direktori Antru Purviņu, viņa atgādināja par šo pasākumu un ieteica to noteikti apmeklēt. Balva, protams, bija patīkams pārsteigums. Prieks, ka mans darbs ir pamanīts un novērtēts.

Kādi pasākumi šogad vēl plānoti Ķeipenē?

Aprīļa beigās, 26. aprīlī, notiks sakopšanas talka Ķeipenes parkā. Parkā ir ļoti skaistas takas un pēdējos gados talkas organizējam tieši šajā parkā, lai novāktu sagāzušos kokus un attīrītu grāvi, iekoptu pastaigu takas, tā visi kopā parūpējoties par šo skaisto dabas stūrīti.

Maijā notiks Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un Māmiņu dienai veltīts pasākums - 4. maijā plkst.13.00 notiks Rīgas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas audzēkņu un absolventu koncerts, savukārt 10. maijā plkst.16.00 Māmiņu dienas koncerts, kurā būs iespēja baudīt mūsu bērnu muzikālu uzvedumu “Īkstīte”. Tajā uzstāsies tautas nama un skolas kolektīvi. Šāds uzvedums jau tika uzvests, kad tika izveidots deju kolektīvs “Zeltupīte”, un to paveica šī kolektīva talantīgā vadītāja Agnese Lepse. Bērniem bija speciāli tērpi, dekorācijas. Šogad nolēmām uzvedumu atkal uzvest.

Kā jau minēju, 18. maijā, Muzeju nakts ietvaros, plkst.21.30 sāksies lāpu gājiens Ķeipenes muižkunga parkā, bet 19. maijā Ķeipenes estrādē notiks grupas “Baritoni” koncerts, biļetes cena uz koncertu ļoti, ļoti draudzīga - 5 eiro.

23. jūnijā, kā katru gadu, notiks Līgo pasākums, kurā piedalīsies pašdarbnieki.

6. jūlijā Ķeipenes tradicionālais pasākums “Svētki vasaras plaukumā”, kas noslēgsies ar vērienīgu sadanci, uz ko aicināsim savus draugus no visas Latvijas. Pagājušajā gadā šāds sadancis nenotika, jo bija Dziesmu svētki, kolektīviem ļāvām atpūsties, bet vēl gadu iepriekš, 2017. gadā, pasākumā piedalījās 14 kolektīvi!

No 29. jūlija līdz 6. augustam Ķeipenē notiks jau 12. plenērs, kad tiksies profesionāli mākslinieki no visas Latvijas, lai kopā pavadītu aizraujošu, radošu nedēļu. Plenērs parasti noslēdzas ar kādu profesionāla mākslinieka koncertu – ir bijuši stepa dejotāji, dziedātāji, mīmi un citi mākslinieki. Šogad nolēmām kaut ko pamainīt un ielaist Ķeipenē laikmetīgo mākslu, kaut ko modernu. Šī iecere labi sasaucas ar Ķeipenes brīvdabas estrādi, kas ir moderna. Lai arī ķeipeniešu viedoklis par estrādi dalās, man šī estrāde patīk. Tā ir mūsējā. Beidzot, pēc 15 gadu pārtraukuma, mums ir sava estrāde, un tās apmeklētāji saka, ka tajā ir pozitīva aura. Tā sasaucas arī ar mūsu kino staciju, un mēs varam būt citādāki…Tā nu mums ir iecerēts 2. augustā estrādē uzaicināt Lilijas Lipores deju studiju ar laikmetīgo deju uzvedumu “Krāsas”. Pasākumu plānots turpināt kino stacijā, kur pie vides objektiem notiks deju etīdes. Tā kā šobrīd modē ir dažādi nakts pasākumi, piemēram, Muzeju nakts, Baznīcu nakts, nakts tirgus, tad Ķeipenē 2. augustā plānojam organizēt arī nakts plenēru. Sākumā šī doma izskanēja it kā pa jokam, bet, aprunājoties ar māksliniekiem, izrādās, ka šī ideja nemaz tik absurda nav. Šī plenēra laikā taps liela un mazāka izmēra mākslas darbi, izmantojot luminiscējošās krāsas. Pasākums vēl tiek izstrādāts, tas ir liels izaicinājums, bet man patīk pieņemt izaicinājumus…

Gada nogalē noteikti notiks tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš, kurā aicināsim piedalīties mājražotājus un amatniekus, Ziemassvētku pasākumi, Jaungada balle.

Kādi saimnieciskie darbi plānoti Ķeipenes Tautas namā?

Arī šogad tautas nama budžets ir iepriekšējā ietvaros. Attīstībai atliek maz. Pagājušajā gadā, gatavojoties Dziesmu svētkiem, dejotājiem tika atjaunoti tērpi. Šogad tautas namā iegādājāmies sešus jaunus galdus. Radošā darbā ne vienmēr vajag pārpilnību, tad intensīvi strādā radošais prāts un var kaut ko radīt no nekā, bet gribas kvalitāti un attīstīties, un tam ir nepieciešami līdzekļi.

Runājot par darbiem, kas vēl jāveic, ir nepieciešama skatuves pārbūve, jauni aizkari. Zem skatuves ir aktieru telpa, kur var pārģērbties un sagatavoties koncertam. Vairāku gadu garumā šī telpa pavasarī, kad strauji kūst sniegs, pārplūst, telpā krājas ūdens, sienas pelē. Tur vajadzīgs remonts. Gaidām arī mājas “Viļni” pārbūvi, kur plānots ierīkot izstāžu zāli un citas telpas tautas nama vajadzībām. Plenēru laikā ir uzkrātas vismaz 100 gleznas, kur daļa no tām, par laimi lielākā daļa, izstādītas pagasta iestādēs, bet daļa stāv tautas nama noliktavā. Ļoti gribētu visus šos mākslas darbus izvietot izstāžu zālē.

Kvalitatīvākam darbam vajadzētu projektoru. Bet pats galvenais – lai cilvēkiem ir vajadzīgs mūsu darbs, lai viņi nāk uz pasākumiem, iesaistās kultūras dzīves veidošanā. Mūsdienās laiks ir ļoti steidzīgs, turklāt, lai izdzīvotu, cilvēkiem nākas daudz strādāt, viņi ir piekusuši, tāpēc no sirds pateicos ikvienam, kurš atrod laiku darboties pašdarbības kolektīvos un apmeklēt pasākumus Ķeipenē. Aicinu visus, ne tikai ķeipeniešus, apmeklēt pasākumus Ķeipenē! Visi laipni gaidīti!

