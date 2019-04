Ogres Centrālās bibliotēkas darba laiks Maija svētku dienās

Ogres Centrālā bibliotēka informē, ka 1.,4.,5. un 6.maijā bibliotēka būs slēgta.

Pieaugušo literatūras nodaļa 30.aprīlī būs atvērta no plkst.12.00 līdz 18.00, 2.maijā no plkst.12.00 līdz 19.00, 3.maijā no plkst.12.00 līdz 18.00. Savukārt Bērnu literatūras nodaļa gaidīs apmeklētājus 30.aprīlī no plkst.11.00 līdz 17.00, 2.maijā no plkst. 11.00 līdz 18.00, 3.maijā no plkst.11.00 līdz 17.00.

