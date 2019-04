Arī Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks Latvijas filmu maratons

Valsts svētkos, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, Nacionālais Kino centrs jau tradicionāli rīko 4. maija Latvijas filmu maratonu kinoteātrī "Splendid Palace" un kinozālēs visā Latvijā. Kino maratona ietvaros četras no simtgades filmām bez maksas skatāmas arī Ogres Vēstures un mākslas muzejā.

12.00 Animācijas filma Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi.

Animācijas filma visai ģimenei.

Stāsts par Rīgas centra zēna Jēkaba vasaras piedzīvojumiem galvaspilsētas nomalē Maskačkā, kur jāsadzīvo ar briesmīgo māsīcu Mimmi, kur onkulim bijušajam jūrniekam Ērglim nav laika pievērsties bērnim, bet ir tik svarīgi nosargāt Maskačkas rajonu no bezpersonisku augstceltņu apbūves. Ak, jā…un vēl runājošie suņi!

13.30 Dziesmuvara

Askolda Saulīša režisētā dokumentālā filma "Dziesmuvara" izseko Dziesmu svētku tradīcijai no tās pašiem pirmsākumiem līdz Trešās atmodas sākumam. Filmā daudz izmantoti citāti no karavīra, lidotāja, mūziķa un korista Jāņa Osvalda Muižnieka grāmatas „Putnu ceļš”, kā arī vēsturiskas fotogrāfijas un kino arhīvi.

15.30 Turpinājums

Latvijas dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka filma par pieciem bērniem no dažādiem Latvijas novadiem pirmajā klasē. Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā.

17.00 Ievainotais jātnieks

Pilnmetrāžas dokumentālā filma IEVAINOTAIS JĀTNIEKS balstās uz dokumentāliem Kārļa Zāles dzīves faktiem un Brīvības pieminekļa celtniecības dokumentāciju, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā, iepazīstinot ar izcilām kultūras un mākslas personībām un tā laika ideāliem. Īpaša uzmanība scenārijā veltīta tēlnieka Kārļa Zāles personībai un nozīmīgākā tautas apziņas apliecinājuma - Brīvības pieminekļa celtniecībai.

